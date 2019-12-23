法國時裝師Emanuel Ungaro逝世　享年86歲　曾師從巴黎世家創辦人

法國著名時裝設計師溫加羅（Emanuel Ungaro）12月21日在巴黎逝世，享年86歲。

2004年退出時裝界的溫加羅，其家人22日發表聲明公佈他的死訊，並透露他過去兩年身體變差。1933年於法南普羅旺斯地區艾克斯（Aix-en-Province）出生的溫加羅，出身自意大利移民家座，直至22歲搬到巴黎生活，並跟隨法國著名時裝品牌「巴黎世家」的創辦人、來自西班牙的設計師巴倫西亞加（Cristobal Balenciaga）學藝，9年後自立門戶，推出了自己的品牌，以獨特的色彩設計見稱。

經過數十年的努力，溫加羅的時裝王國除了生產服飾，還普及至香水、鞋子和名牌眼鏡。1996年，其品牌與俗稱「飛甩雞毛」的意大利著名品牌菲拉格慕（Ferragamo）家族建立合作關係。溫加羅形容自己「執着於感觀」（sensual obsessive），亦曾說過：「不應穿上裙子，應活在其中」，並視時裝設計為一門手工藝。溫加羅於2004年退休，並將品牌轉售予美籍巴基斯坦裔互聯網企業家阿卜杜拉（Asim Abdullah）。

溫加羅有6個兄分姐妹，他是排第二，其父親是裁縫師。溫加羅曾表示，他從父親及巴倫西亞加學會了基本功。另外，溫加羅已婚，並育有一女。