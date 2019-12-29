【健康百科】中醫角度看生蛇　睡眠不足、壓力大、免疫力差要小心

文：劉錦偉醫師＠中大中西醫（註冊中醫師及物理治療師、香港中文大學醫學院中西醫結合醫學研究所專業顧問（名譽）） 蛇串瘡，俗稱「生蛇」，屬中醫外科學皮膚科包含的一種皮膚患疾。清朝《外科大成》以「纏腰火丹」稱呼此症。此外，因此病多纏腰而發，故又有「纏腰火龍」、「蜘蛛瘡」、「火帶瘡」、「蛇丹」等名稱。此病多見於成年人，好發於春秋季節；相當於西方醫學的帶狀疱疹。

蛇串瘡，俗稱「生蛇」，屬中醫外科學皮膚科包含的一種皮膚患疾。（資料圖片）

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臨床症狀

患者在腰背或胸肋部出現數點不規則的紅斑，繼而出現成簇粟米至花生般大小的丘疹群，迅速變為水疱樣，聚集於一處或數處，成帶狀排列；部份患部會感覺強烈疼痛。初起疱液透明，5-7天左右後轉為渾濁，之後部分疱疹破潰、糜爛和滲液，然後乾枯結痂。再經數天，痂皮脫落而自癒。另外，少數患者會不發出典型水疱丘疹，僅僅出現紅斑、丘疹。病程在兒童及青年人一般為2-3周，老年人約3-4周。免疫能力強的人士一般癒後很少復發。

從現代醫學角度，帶狀疱疹是由水痘帶狀疱疹病毒所引起。曾經患有水痘病而痊癒後，殘留的水痘帶狀疱疹病毒可會潛伏於神經元內。日後當患者身體免疫力下降時，潛伏之病毒可以再度活躍起來，沿神經線走到相應皮膚分佈處，引發水疱及痛楚。年老、長期病患如糖尿病、睡眠不足、壓力等，其免疫力一般較低下，皆易成為帶狀疱疹或蛇串瘡的好發人群。換言之，曾經患有水痘病的人士，都有機會患上帶狀疱疹。通常小時候被傳染，其症狀為水痘，不為帶狀疱疹，長大復發時為帶狀疱疹。

病因病機方面，中醫認為本病因為情志不舒，使肝氣鬱滯，久鬱而化火，火熱毒邪入侵皮膚而出現水疱丘疹；或素體脾虛，加上飲食不節，喜吃煎炸肥甘厚膩之品，令體內濕熱內蘊，外溢於肌膚而引發。此外，年老體弱者，常因血虛肝旺，濕熱毒盛，氣血凝滯，不通則痛以致疼痛劇烈，病程遷延較長。

睡眠不足是生蛇的原因之一。（GettyImages／視覺中國）

中醫辨證論治

中醫臨床書藉一般將蛇串瘡分為肝經鬱熱、脾虛濕蘊和氣滯血瘀型。

根據筆者臨床經驗，肝經鬱熱型的臨床表現是以肝膽濕熱更為相似。常見臨床表現為腰背或胸肋部出現簇群樣皮疹，疹色較鮮紅，部分丘疹程水疱樣，疱壁充盈，患者感覺局部皮膚灼熱刺痛；可伴口干口苦，小便稍黃；舌質一般較紅，苔薄黃或黃膩。

筆者會治以清肝瀉火，利濕止痛為主。常用的方藥是以龍膽瀉肝湯加減治療。這方中的龍膽草、梔子有良好的清肝泄熱能力，配合黃芩清肝膽濕熱，可以針對疹色較鮮紅及疱壁充盈的症狀。如灼熱感強烈，可以加紫草、白茅根，涼血解熱。從現代醫學研究，板藍根對病毒有較強抑制能力；所以筆者常在早期發現的帶狀疱疹加用板藍根治療。疼痛劇烈者，筆者除了使用川楝子、延胡索以疏肝理氣止痛外，亦經常用夜交藤等有抑制神經傳遞的中藥去減輕皮膚的疼痛。

至於脾虛濕蘊型，一般皮疹色紅較淡，皮損常伴滲液，但疼痛相對肝濕熱型較輕；可伴腹脹或胃納不佳，大便溏薄；舌質淡，苔白或白膩等濕重之象。臨床筆者較常用香砂或陳夏六君湯加減以健脾利濕治療。如濕重滲液較盛，可以加車前子，滑石、澤瀉等加強利水滲濕效果。

皮疹後期濕熱毒邪雖退，但氣血凝滯未解，不通則痛；如疹色較暗紅或皮疹消退後局部疼痛或刺痛不止，舌質一般較暗，中醫一般認為是氣滯血瘀型。臨床治療會以理氣活血，重鎮止痛為治法。常用桃紅四物湯加延胡索、生牡蠣、石決明等重鎮止痛。若夜寐不安者，加酸棗仁或柏子仁以寧心安神；年老體虛者，加黃芪、黨參等以益氣健脾以增加其衛氣而加強抵抗力抗邪。

中醫將生蛇的患症分成3種。（資料圖片）

外治法

皮疹初起顏色較紅仍未破損可以用三黃洗劑外塗。水疱破後，筆者建議用生理鹽水清洗破損皮膚，然後用消毒紗布覆蓋以保持乾爽及防止被感染或傳染他人。若水疱不破，傳統中醫學意見可用三棱針或消毒針頭刺破，使疱液流出，以減輕疼痛。但從現代醫學防控感染角度，疹內之疱液本身是體內淋巴液為主，所以筆者認為，除非疹疱有急性感染或含膿，否則穿破皮疹是會增加其感染機會。

預防與調攝

蛇串瘡浸液是有傳染性，故此保持皮損局部乾燥、清潔是對預防自我感染或傳染他人有重要性。當局部皮疹色紅，局部遇熱瘙癢增加時，患者在洗澡時（特別是在寒冷天氣時）要注意淋浴水溫的調節，避免過熱，減低皮疹受熱刺激。飲食方面，皮疹紅伴灼熱及疼痛較劇時，盡量避免進食辛辣煎炸肥膩的食物。

結論

蛇串瘡或西醫稱帶狀疱疹是一種常見皮膚患疾，疱疹發病的最初72小時內，用清熱解毒利濕中藥可緩和病情和縮短病發期。經常運動及休作有時對預防此病患是十分重要。發病時注意個人衛生防止感染或傳染他人亦相當重要。若此病得到及時適當治療，一般2至3星期可以痊癒。

作者簡介： 「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。

中西醫結合醫務中心網頁：http://www.hkiim.cuhk.edu.hk/imc/tc

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