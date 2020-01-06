【伊朗指揮官被殺】號召眾籌6億　取「西裝恐怖分子」特朗普首級

伊朗第二號人物蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）在伊拉克境內被美軍擊殺後，美國和伊朗的衝突局勢升級；伊朗有送殯隊伍的組織者呼籲國民捐錢，眾籌8千萬美元（約6.2億港元）作為懸紅，以取得美國總統特朗普（Donald Trump）的首級作為報復。

美軍上周五（3日）派出無人機空襲伊拉克首都巴格達國際機場，當場炸死伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼，全球譁然。蘇萊曼尼遺體周日由伊拉克運抵阿瓦士市（Ahvaz），並舉行一連三天的喪禮，而周日在阿瓦士市及馬什哈德市（Mashad）均有悼念儀式，有發起人呼籲伊朗每人捐出1美元（約7.8港元），眾籌8千萬美元（約6.24億港元）作為懸紅，以取得特朗普的首級。

伊朗國會議員阿布托拉比（Abolfazl Abutorabi）同日在國會會議上，威脅攻擊美國白宮作為報復，形容美國已向伊朗宣戰，伊朗不能猶豫，否則會打輸。

伊朗反美情緒高漲，一個由美國政府管理的網站fdlp.gov，在過去的周末被自稱是「伊朗黑客網絡安全組織」（Iran Cyber Security Group Hackers）的黑客入侵，黑客除了將網站改頭換面，還上載一張特朗普被印有革命衛隊徽章的拳頭打致吐血的改圖。

面對伊朗有可能的報復行動，特朗普揚言會以牙還牙，並透露已鎖定該國52個不同的目標。

伊朗資訊部長阿扎里賈赫魯米（Mohammad Javad Azari-Jahromi）周日在Twitter發文，形容特朗普是個「穿着西裝的恐怖分子」，與「ISIS」、希特拉及成吉思汗無分別，都是「討厭文化」，而特朗普「很快就會領略到沒有人能打敗『偉大的伊朗民族與文化』的歷史教訓。」