莉婭成最強小三？謝和弦正宮踢爆狐狸精賤招　怒搶人夫藏更大陰謀

謝和弦爆出吸麻案件後，又牽扯出認愛小三莉婭，不過女方對兩人關係定義似乎不一樣，她吐露自己曾遭性騷擾，是謝和弦出手相救，因此她視對方為恩人。日前謝和弦老婆Keanna首度對媒體提起此事直說：「我阿嬤說：說謊下地獄會被拔舌頭。希望是真的」。

謝和弦正宮Keanna踢爆老公吸食大麻後，再爆料小三莉婭的陰招。（IG@keanna_taiyh）

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去年12月15日Keanna才隔空溫情喊話，要謝和弦「希望在這次冷靜下來的時候，好好就醫吃藥、保持病識感且認真的正視它，別再讓失控傷害別人與自己...」自此之後就沉默不再回應。據Ettoday報導，Keanna表示：「現在謝和弦的行為不是發病，已經是個人的意識行為了且清楚知道自己在做什麽，所以妳？」

話鋒一轉更指控直播主莉婭，表示莉婭利用謝和弦在躁期的「衝動性_行為」與「衝動_性行為」，還向媒體美化說成很感謝扣哥在妳被騷擾的時候幫妳、保護妳：「保護的方式是是跟我先生約住同一間房陪睡？都睡到要幫妳拍MV了呢～這不是想紅看人淺規則是什麼？」還附註阿嬤說過的：「說謊下地獄會被拔舌頭。希望是真的」。

Keanna指莉婭高調搶人夫是「預謀想紅」。（IG@liyacheee）

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最後，Keanna還指稱「因為目前只有妳被爆出來，畢竟其他女生們現在都避之不及也不敢聯絡，只剩下彼此，所以乾脆一起演出的好像認識很久感情深厚，其實11月底還在跟別的男生曖昧，跟我先生第一次見面也不過是12月4號的溫泉約炮」。

Keanna更爆料莉婭早已是有預謀，當時除了追蹤她IG、更故意狂按讚「洗我IG」，要我發現注意到你，「真的是心機心醜一次到位」，讓Keanna忍不住直呼「給妳拍拍手」。

謝和弦正宮Keanna曾任日本雜誌模特兒。（IG@keanna_taiyh）

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