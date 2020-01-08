網民熱議日本旅遊最伏景點　黑門市場、道頓堀、清水寺都上榜

日本關西地區是國人熱門旅遊地點，尤其每年4月櫻花盛開時，機票更是供不應求。若在網路搜尋關西景點，十有八九會看到關於黑門市場、道頓堀、清水寺等幾個旅遊熱點，偏偏這些地點又常在「失望榜單」上名列前茅，有網友就好奇，對於從沒去過的人來說，這些地點是否真的糟糕到完全不值得去？

有網民在討論區問日本熱門景點其實值不值得去，引起網民熱議（PTT截圖）

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一定要去～經典行程萬年不敗

黑門市場與道頓堀不只被列為觀光客必遊行程，也是大阪當地主推景點，必然有其值得一瞧之處，尤其小吃、商店密集程度，對觀光客來說非常方便。

「覺得兩個地方都滿不錯的阿，非常熱鬧」

「道頓堀我覺得不錯，黑門只是人多了點，好吃的東西不少」

「我很喜歡黑門市場耶～～」

「道頓堀看看扛棒不錯啊，而且那邊連鎖店很多，簡單吃一下很便宜」

「不要亂買東西應該就還好吧，看看當地市場很有趣啊」

「你都沒去過 怎麼知道如何呢？黑門有點像台灣菜市場」

「還是可以去啊，知道價格不合理不要消費就好，反正交通也都算方便」

「道頓堀那邊很像是加大版的一中街，地板景觀也很有異國風情，一定要去」

道頓堀亦被視為日本旅遊最伏景點之一。（IG@shanzfilm）

真的不推～全都觀光客東西又貴

有些人則認為，由於關西觀光客日益增加，人潮過多造成觀光品質下降不說，部分店家商品還愈賣愈貴，有被當盤子的感覺……

「跟我九年前第一次次相比是過度商業觀光客導向，不過還是偶爾還是會去吃吃喝喝」

「超級觀光客聚集地，身邊永遠都有講中文的人w 這種觀光客取向的地方不要太過期待，去了五次感覺一次比一次更觀光」

「我是去了體驗一下而已，真的就一群觀光客，對我來說不是很愛，就看以什麼心態過去了」

「這兩個點去過的還真的不推～」

「黑門市場走了一圈就知道完全沒下次了，店家都殺雞取卵的」

「黑門夠黑心，無聊又貴。道頓堀可以去，但是很髒，又臭。要在裡面找到你鎖定的店家，出國就是走馬看花」

網民表示「黑門市場走了一圈就知道完全沒下次」（聯合新聞網授權使用）

其實就跟來台必去西門101一樣概念…、沒去過如何評價好或不好？

有網友拿台灣景點比喻，認為各國都有這種「觀光取向」景點，可以接觸到當地特色，是種有來才代表「到過該國」的證據。同時，雖然有不少人認為兩處地點CP值不高，但仍給出中肯建議，認為遊玩就該由淺入深，觀光取向的景點起碼較不會遇到語言不通的問題。此外，大家口味不同，若沒去過，怎麼評斷自己喜不喜歡呢？（即睇網民留言▼▼▼）

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經過大家分析，原PO表示「百聞不如一見」，決定還是會去增長一下見聞。

相關圖輯：五個東北三縣（福島縣﹑山形縣﹑岩手縣）不能錯過的名勝絕景▼▼▼

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