【台灣大選】總統出爐民眾最想做呢10件事　移民走人排在第X位！

2020台灣大選總算落幕，不管是候選人還是投票庶民，都算是解了一樁心上重擔啊！當然啦，幾家歡樂幾家愁是必然的，但庶民要度過的日子可是比總統一任的任期還長啊！當然要來好好思考一下選後最想做些什麼事～今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，來看看把選票投進票匭、看完開票結果後的台灣庶民們，最想做的是哪些事？

第10名：跟某些親朋好友斷絕關係

漫長的選前時光肯定讓你看透了某些人，甚至發現認識那麼久的他們，價值觀原來和自己完全不一樣，而且彼此無法接受，選後也差不多是時候整理自己的人際關係，既然道不同，想法也衝突，就趁機斷開各自珍重吧！

蔡英文成功連任台灣總統。（資料圖片／洪嘉徽攝）

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選戰過後台灣人最想做的事竟然同錢銀有關？點圖看其他9件事▼▼▼

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年01月09日至2020年01月08日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『大選後最想做的事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

數據分析大選後台灣人最想做的10件事（DailyView網路溫度計授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】