樓上細路晚晚狂跳爸媽唔管　樓下住戶憂礙病母休息　出神器大報復

晚上音量要收細，是人人都知道的事吧！甘肅有住戶投訴樓上單位的孩子，晚晚亂跳到晚上10時也不停，嚴重影響其患有心臟病的母親休息，曾向其父母反映，對方卻愛理不理，無奈下只能安裝震樓器，對正樓上以持續「咔噠咔噠咔噠」的聲響作反擊。

樓上孩子太嘈吵，的確令人困擾。（《閃靈》劇照）

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聲稱備受樓上孩子騷擾的張姓住戶，居於甘肅臨夏一大廈27樓單位，他稱被樓上28樓單位的孩子吵了近兩年，早上吵晚上也吵，一般要到晚上10時多孩子睡了才平靜。

張男曾向對方爸媽投訴，但孩子父母只稱如你不滿意就帶走他吧，反正我管不了，更稱任由孩子吵鬧樓下，只因29樓也吵到他們。他又指其母患有心臟病，受孩子吵鬧影響，晚上也睡不好，又指這樣持續下去，「日子都沒法正常過了」。

當地記者找到涉事的孩子父母，對於樓下鄰居的投訴，其回應十分不負責任。

人家愛理不理，張男無奈下也只能出招反擊，他在家中近天花位置安裝了震樓器，以機械持續的發出「咔噠咔噠咔噠」的聲響，對此網民拍爛手掌，認為這種情況說理說不過，報警又沒用，只能反擊以其人之道還自其人之身，惟也心痛張男開機報復，自己也要承受有關聲響的滋擾，可說是「傷敵一千、自損八百」。

不少網民鬧爆樓上住戶枉為人父母，明知孩子有問題，也只推卸不理，擺出「我有孩子我最大」的嘴臉令人討厭怒斥，「生了不會教，那就不要學人生」。