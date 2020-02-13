武漢肺炎丨江蘇11人聚賭斷正　被罰列隊拍片道歉兼做防疫義工3日

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）肆虐，連打麻雀也有機會中招，不過日日宅在家令人百無聊賴，很多人不惜「搵命搏」也要玩兩手。早前江蘇常州的民警就搗破違規營業的棋牌室，傳召11名聚賭斷正的民眾到派出所，要求他們一字排開拍片道歉，眾人事後亦須到不同社區的防疫關口擔任義工，協助往來的居民量體溫及確認身份。網民看過片段大讚懲罰有效，認為「這個時候聚眾打牌說明他們根本沒在怕的，當志願者正好合適」。

江蘇常州民警搗破違規營業的棋牌室，11名聚賭斷正的民眾一字排開拍片道歉，眾人事後亦須到不同社區的防疫關口擔任義工。（微博圖片）

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與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴散，早前浙江寧波一名65歲女子出現咳嗽、咳痰等症狀後未有求醫，反而繼續打麻將，導致與她接觸的多人被感染。雖然內地當局規定娛樂場所、麻雀館等全數停業，不過有民眾仍偷偷聚賭解悶。

江蘇常州的民警上周六（8日）巡查揭發有家庭式棋牌室違規營業，當場發現兩桌人正在打牌，「一桌在鬥地主，一桌正在『鬥牛』」，同場更有4人圍觀，更有1人無戴口罩。11名聚賭斷正的民眾其後被傳喚至派出所，眾人認錯悔過，承認疫情期間聚眾打牌不當，又指願意報名成為防疫義工，將功補過。

從民警拍下的片段可見，眾人一字排開站於派出所前，向着鏡頭認錯：「我們錯了！疫情這麼嚴重，我們還在這聚眾打牌，以後不會了，請大家引以為戒……我們自願加入防疫志願者（隊伍），為國家作貢獻」。

翌日11人被分派到當地不同的社區，穿上紅色背心，連續3日擔任防疫義工，協助核查進出社區關口的居民身份及測量體溫。其中兩人事後說，義工工作「也是一個教訓，下次不去了」、「我們心裏怎麼想呢，想對這次防疫有點貢獻吧」。民警亦表示，將按眾人的悔過態度及志願服務表現，本着寬嚴相濟的原則從輕處罰。

不少內地網民都大讚這些懲罰方法非常有效，「建議全國實行」、「人性化懲戒，而不是簡單粗暴的」、「知錯就改就是好同志」；亦有人揶揄指：「這個時候聚眾打牌說明他們根本沒在怕的，當志願者正好合適。」

（綜合）

同場加映：內地民警為阻民眾聚賭各出奇招

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