【生活百科】準確鑽窿其實唔難　裝修佬教你用賓子打出定點位

文：裝修佬 裝修佬近期看到有些師傅用了一個很特別的工具「賓子」，由於過往甚少會有師傅使用，因此向大家介紹「賓子」的用法。

↓↓↓ 圖解賓子使用方法 ↓↓↓

「賓子」的名稱源自以前的裝修師傅英文水平有限，將Center Punch的Punch用諧音來讀而得來。「賓子」是十分堅硬的錐，適用於木材及金屬，用來在鑽洞前幫助定位。通常在牆上鑽洞時，會用膠紙打十字標示鑽洞位置，但亦難免鑽洞時出現絲毫偏差，增加扭上縲絲的難度。對於要求高的師傅，他必須要鑽到十字線的中心點，便會「打賓子」來做定位，用鎚仔在定點位「打賓子」，之後用電鑽便能四平八穩地鑽出準確無誤的洞來。

同場加映#更多裝修知識。（香港01製圖）

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作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）