武漢肺炎丨冒險飛韓國代購　自私網紅疑中招病房內伸脷自拍惹眾怒

新冠肺炎（武漢肺炎）肆虐全球，其中韓國及意大利數日內感染人數大增，多間旅行社都宣布取消前往首爾的旅行團。台灣有網紅早前無懼疫情，到韓國當批發代購，回台後疑出現肺炎病徵，須於醫院負壓房內隔離觀察，不過她似乎未知驚，竟在facebook上載「伸脷自拍」照，引來網民怒罵，更有醫生發文怒批：「醫護的人血饅頭好吃到吐舌頭嗎？」

有網紅到韓國代購後出現肺炎病徵，隔離期間於fb貼出伸脷自拍，引起網民熱議。（fb專頁「麻的法課 - 邱豑慶醫師」圖片）

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自韓國新冠肺炎疫情爆發以來，台灣中央流行疫情指揮中心便宣布，將韓國的旅遊疫情建議等級轉為第二級，即「警示（Alert）：呼籲民眾至當地應採取加強防護措施」；當地外交部亦調升韓國地區旅遊警示燈號至「黃色」。

不過一名經營韓國服飾網店的台灣網紅日前於fb發文自爆，指早前到韓國搜羅春裝，回台後感到「胸口怪怪的」，疑出現肺炎病徵，下機後即到醫院檢查，被要求留於隔離病房內觀察。帖文稱，醫生指X光結果顯示「疑似肺炎」，令她一度嚇得「一直發抖一直哭」。

她說留醫後心情已平復，故特意發文報平安，又不忘「賣廣告」稱：「這次韓國連線真的是用生命在付出，希望你們買的開心，這樣我就值得了。」她又指，另一名拍擋回台後「也在家自主管理中」，着客人不用擔心，最後更附上伸脷自拍照，以及醫護人員穿起全套保護衣照顧她的相片

帖文一出即引來網民圍插，連當地的醫生邱豑慶亦忍不住於facebook專頁發文狠批，直言「妳的任性妄為，是我們在負重前行」。他說身為醫護人員，為了協助民眾防疫及提供穩定醫療服務，願意放棄憲法賦予的自由權，服從指揮中心的決定，「但我他X的犧牲是給這樣糟蹋的嗎？用生命在付出幫大家直播？請問是付出誰的生命？醫護的人血饅頭好吃到吐舌頭嗎？」。

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邱豑慶怒指，不少人明知高危地區仍繼續行程，又指醫護人員為了緊守崗位，付出了汗水及體力，同時也要承受巨大心理壓力，「戴著兩層手套，要抽血摸不到血管，只能全憑經驗；穿着兔寶寶裝，汗水流到內褲都濕了；戴着N95，連最基本的人權--呼吸都費力。戴着起霧的面罩，模糊的視野下，提心吊膽的工作。這畫面對妳來說新奇有趣，但對醫護人員來說，是做夢都可以嚇醒的痛。請問您怎麼敢對這些人拍照吐舌打卡上傳？誰允許妳拍攝她們了。良心真的不會痛嗎？」。

他又稱，每名病人享用到的醫療服務背後都用公民所繳的稅金支付，實在不應被亂用：「負壓隔離病房一天耗費多少錢？醫師加護理人員一天進去探視一次、量血壓、發藥2至3次。穿脫共幾套隔離衣？一套又是多少錢？照顧的醫護人員必須承擔隨時被感染的風險，又是多少錢？」

大批網民看過帖文均表示同情，同時批評涉事網紅極自私，「犧牲我們醫護人員沒差，可是要照顧這樣的人，心裏很不舒服」、「知道疫情還去，回來再道歉，廉價的歉意」；但亦有人指涉事網民是於疫情爆發前已出國，事後亦有道歉，認為不應苛責，「她是在疫情未爆發前出國的，且人已經道歉了，希望大家不要再攻擊她了」。

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