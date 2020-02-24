武漢肺炎丨超市搶糧食肆卻無生意　大邱美食專頁代發帖配對供需

韓國周一（24日）再增231人確診新型冠狀病毒，全國累計833宗。確診人數眾多的第四大城市大邱人人自危，雖然超市的食材曾被搶購一空，但多間食肆卻面臨寒冬，一個有數十萬人讚好的facebook專頁近日發起「救市活動」，提供平台讓有經濟困難的店舖發帖賣食材，結果大多火速售罄，善心感動大批網民。

大邱超市食材一度被搶購一空，但食肆卻面臨寒冬期，有fb專頁遂發起救市活動，讓更多人得知相關食店。（「대구맛집일보」fb截圖）

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自上周末開始，韓國大邱和慶尚北道地區爆發新冠肺炎疫情，全國833宗病例中，有多達681人來自大邱及慶北。由於網上日前曾謠傳「封鎖大邱市」的消息，令民眾一度到超市搶購拉麵、米、牛奶、雞蛋和肉類等食品，貨架全部空空如也；不過大邱食肆的生意就因無人外出而大受影響，店內積下大量食材。

早前曾謠傳「封鎖大邱市」的消息，民眾一度到超市搶購食物

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有見及此，韓國一個近50萬人讚好的facebook專頁「大邱美食店日報」，上周五（21日）發起活動，表示「對於經濟困難的店家，只要向我們發訊息提供資料，便會幫你轉發到專頁上，讓需要相關食物的人得知」。

各店家看到帖文後，紛紛借用平台出售囤積的食材，包括肉類、海鮮、家常小菜等，還有咖啡店賣不出的甜品和近百箱水果，部分店家提供折扣，部分則直接提供送貨上門服務；大部分食物都在發帖後短時間內售罄。

發起活動的專頁及大邱居民的互助精神感動不少網民，「在這種情況下，還能那樣克服困難，真令人感動」、「我怎麼看得想哭呢」、「真暖心，等疫情平息後我也要去大邱玩」、「聰明的韓國人，大邱加油！」

（the qoo）

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