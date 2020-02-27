新冠肺炎│口罩好焗點算？台婦用半塊護墊加工　背後藏M巾冷知識

台東市區一家連鎖醫療用品店，日前一名婦人購買女性衛生護墊後，向店員借剪刀，未料，婦人將護墊剪半套入口罩內側，當下令店員傻眼。婦人稱：護墊可解決口罩不足問題，省錢又透氣。

店員如法炮製，將衛生護墊剪半放入口罩內側，發覺好用，也開了眼界。（聯合報／尤聰光攝）

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「原來真的可以好用。」戴姓店員說，我媽媽前天才說要用衛生棉墊當口罩，心想怎麼可能，這名婦人當下就現場做了示範，事後她和同事好奇如法炮製，發覺還真好用，真是開了眼界。

日前一名年約50多歲婦人，走進市區連鎖醫療用品店，指名要買一包女性衛生護墊，還強調要沒有香味的，店員結帳後，婦人向店員借用剪刀，當場拆封抽出一片護墊剪成兩半，拿下自己所戴的口罩，將其中一半護墊當場貼在口罩內側。

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