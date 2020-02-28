東京奧運│網民創意3招避免日本淪陷：靠新垣結衣健身環救國！

新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），疫情在全球爆發，目前各國的確診病例也持續增加中。若是疫情無法降溫，將在7月舉辦的2020東京奧運都可能會直接取消。粉專《日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん》就貼文表示，如果真的辦不成奧運，「日本經濟可能GG了」。

《日本人的歐吉桑》表示如果真的辦不成奧運：「日本經濟可能GG了」。（Facebook@日本人的歐吉桑）

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國際奧會資深委員龐德（Dick Pound）26日受訪時提到，如果日本的疫情無法在5月底前控制，東京奧運恐怕將直接取消。不過隔一天龐德又改口，理論上也可以延到到2021年舉辦，但很可能會與歐美國的其他比賽撞期，「若真的出現奧運延期，又撞期其他體育比賽，那會是非常糟糕的狀態」。

粉專《日本人的歐吉桑》提到，如果奧運取消的話，日本經濟可能GG了。因為這幾年日本經濟都不好，但是多虧奧運的存在，大家努力下來了。大家相信奧運帶來很多經濟效益，所以日本人為了奧運投資很多資源，如果取消的話，很多日本公司活不下去。加上武漢肺炎已經影響到日本國內的觀光和產業界，如果取消奧運，日本經濟真的死定。該粉專也提到，相信IOC是先把醜話說在前頭，免得到時真的發生狀況，被追究責任。

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