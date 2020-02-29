大學生自發千島湖山徑執垃圾　無品行山客遞垃圾叫幫手帶落山

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情於本港持續蔓延，不少港人選擇行山抗疫，惟早前部分行山人士亂拋垃圾的問題引來全城關注。環保組織「綠惜地球」昨日在fb發文，表示有大學生最近與幾位同學響應呼籲，自發到屯門千島湖的行山徑做義工執垃圾，但遇到無品的行山友突然向她們遞垃圾，更揚言如果把垃圾隨便掉在山徑，「到時都是你們執吧」。大批網民鬧爆非常無恥，「已經唔係有無公德心，呢啲人直頭係冇質素」。

有大學生近日響應網上號召，相約同學到屯門千島湖的行山徑做義工執垃圾。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

「綠惜地球」昨日在facebook專頁分享一則真人真事，指有一名大學教職員向他們透露，其學生最近響應網上號召，相約幾位同學到屯門千島湖的行山徑做義工執垃圾，當日雖然是平日，但亦人山人海，「旺過旺角」。

期間有2名操流利廣東話的女士及中年太太，突然把垃圾遞給學生，她們本來拒絕，笑指自己垃圾自己帶走，但其中一女子竟回應稱：「如果我依家將垃圾掉落山徑，到時都係你地執啦。」

有2名操流利廣東話的女士及中年太太，突然把垃圾遞給學生，更稱：「如果我依家將垃圾掉落山徑，到時都係你哋執啦。」（fb專頁「綠惜地球」圖片）

報料的教職員忍不住怒轟：「用此等粗劣的語言、卑鄙行為去道德綁架一些有公德心的義工，真是很氣憤！」教職員指學生們最後在山上撿了足足2大袋垃圾，全是膠樽、口罩、紙巾、煙頭等，直言「真令人氣餒」。

不少網民炮轟部分行山人士毫無公德心，更沒有行山修養，「成袋口罩垃圾倒落佢哋個身，然後先再執番」、「有啲香港人真心唔抵幫」、「點解可以咁賤格」。

亦有網民理性分析稱香港的環保教育落後，加上郊野公園條例寬鬆，才令部分人士罔顧他人做出自私行為，「講到尾都係睇吓個人本身夠唔夠自律，真正行山友會知道保護大自然嘅重要」。

（fb專頁「綠惜地球」）

+ 3 + 2