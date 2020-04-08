無口罩阿姐死要上小巴　無視全車怒轟　嘲乘客「你個樣就嚟死」

抗疫一定要全民合作才能成功，因為一個出事隨時累全家，非常時期只能靠大家合作。有網上片段顯示，一名自私阿姐不戴口罩登上43M小巴，有乘客好心提供口罩，她拒絕還稱口罩有毒，又諷刺其他人「個樣就嚟死」， 全車鬧爆叫司機別開車，她斥責司機「政府一日未立例，你冇得拒載」，態度極惡劣。

疫情下只能靠大家自律，惟有網民怒轟竟有小巴乘客不戴口罩強行上車還死言相向，態度惡劣，令司機十分為難。（示意圖／資料圖片）

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有關片段在facebook群組「港9GAG」發布，顯示一名沒戴口罩的短髮女子，登上小巴後引發全車不滿，對話中顯示有乘客曾好心為她提供口罩，但她未有領情還稱別人的口罩有毒， 有乘客怒斥她，她即反擊指着別人諷刺：「你都就死啦個樣」，態度惡劣。

有人忍不住埋怨，要求自私女下車，試圖軟言規勸，「唔好咁啦，合作啲啦阿姐」、「人哋畀咗口罩你你就戴啦」，但自私阿姐沒理會。

車內乘客其後要求司機別開車，自私阿姐強調已付錢，並轉頭責罵司機「政府一日未立例，你都唔可以拒載，你都要開車」，然後不顧眾人強行坐下，全車嬲爆，索性齊齊下車，自私阿姐強行登上的小巴結果未能開出。

據了解事發在往來油麻地地鐵站至奧海城的43M循環線小巴，車內早已貼上通告指疫情嚴重下要求乘客戴口罩，否則不准登車，據知事件前後擾攘了25分鐘，因各人離車搭第二架小巴，自私阿姐獨守車內，但司機拒絕開車。

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看過片後的網民都同聲鬧爆這名自私阿姐十分離譜，有人認為抗疫需自律，但現在不少人視自律如浮雲，又認為至今政府仍未立法要求所有人登上交通工具需要戴口罩，也難辭其咎