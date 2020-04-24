羅志祥小豬「多人運動」冇問題？　愛情專家教一招撇甩渣男污名

羅志祥（小豬）、內地網紅周揚青的9年戀情畫下句點，周揚青在微博承認因為劈腿而分手之外，也稱怕有其他女性受騙，將小豬的複雜男女關係公諸於世，令外界吃驚。對此，兩性作家欣西亞認為小豬又帥又多金、幽默，對年輕妹紙（妹子）而言如同超強力春藥：「只要不交女朋友，保持未婚單身，他愛怎麼玩就怎麼玩，事情不會鬧到像今天這樣。」

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在周揚青發表聲明後不久，欣西亞23日在社交平台發文，表示不要相信出軌偷吃男人的那張嘴，他口口聲聲說愛妳，其實他愛的一直只有自己。稍晚她再度發聲，提到當初白龍王叫小豬戒色，自己反倒認為小豬該戒女朋友，畢竟沒有女友就不會跟「渣」扯上關係：「男人好色，沒關係啊，只要你情我願，兩廂情願，郎有情妹有意，情投意合，無論是吃窩邊草，從事多人運動，還是不忘兄弟情，把妹一起獨樂樂不如眾樂樂，都很OK！」

欣西亞表示不要相信出軌偷吃男人的那張嘴。（Facebook截圖）

她妙喻沒有女友是風流，有了女友變下流，在她眼中小豬帥、多金、不老又擅長逗女生開心，確實符合遊戲人間的資格：「整個組合對年輕妹紙來說就是超強力磁鐵跟超強力春藥，投懷送抱的前赴後繼，一起打炮搞不好還覺得是人生成就解鎖，讓女人有忍不住兩腿開開的魅力，那是他的本事。」因此小豬只要戒掉女朋友就不會引發連鎖效應，欣西亞還說：「男人，會不會把妹，是種天賦；但成不成渣，始終是種選擇。」

內地網紅周揚青。（IG@gracechowwwww）

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