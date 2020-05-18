最後一個接棒　台少女連超4對手包尾變第一　網民：猶如開外掛

台灣澎湖馬公高中一年級女學生歐旻珩，最近在運動會中跑女子4X400米接力賽最後一棒，竟然接連反超前4名選手，成功由倒數第一變成真正的第一；有關比賽片段在網上廣傳，不少人形容歐旻珩驚人的表現猶如打機「開外掛」。

坦言未發揮全部實力

比賽在上月底舉行，歐旻珩當日最後一個接棒，急起直追下，成功反超前其餘4名選手，輕鬆衝線奪冠，同學及老師都不均為她鼓掌。有學生受訪時稱「她（歐旻珩）感覺像開外掛程式一樣，就一直衝」、「她那個秒數，就感覺還不是全力」、「太厲害了，從最後一名，跑到第一名」。

歐旻珩說：「換我的時候已經是最後一名，所以當下是想說幫班上盡全力，看可以追到多少，所以最後才會有就是逆轉勝這個結果。」至於被問到有否發揮全部實力，她坦言「是還沒有」。

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當地傳媒報道，歐旻珩其實大有來頭，不僅是澎湖田徑界的新星，是台灣400米分紀錄保持者，曾於2019年出戰香港城市盃田徑錦標賽勇奪七項冠軍，而她的父母同樣是運動健將。

網民對歐旻珩的表現均非常佩服，「這太熱血勵志了！最後一名還能反超前拿冠軍，根本是漫畫橋段」、「看吧，老師說什麼團隊合作，錯，只需一個人就可以翻船了」、「簡直是偶像！這水平大概可以參加奥運了」。

▼歐旻珩逆轉勝片段由4分43秒開始。