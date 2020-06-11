印傭涉將僱主愛犬拋落街　致骨折內臟破裂需安樂死　事後還扮無辜

不少人都說請外傭要講運氣，新加坡一名女子和港籍丈夫僱用了一名印傭半年，但她整天工作心不在焉，日前更涉嫌將僱主養了11年的貴婦狗從3樓拋落街。僱主憶述當時女傭一面無辜樣告之愛犬倒在樓下，送院後獸醫稱小狗多處骨折，多個內臟破裂，最終要安樂死以減輕痛苦。僱主早懷疑是女傭所為，因此報警處理，警方在女傭的手機發現她丟狗落樓的證據，已將她拘捕。

僱主夫婦已養了貴婦狗豆豆11年，對牠需接受安樂死傷心不已。（網上圖片）

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據案情，事件發生於5月13日上午9時左右，被控的是28歲印尼籍外傭吉亞媞，她涉嫌從新加坡楊厝港朝陽徑一間三層排屋的3樓臥房陽台，將一隻11歲的貴婦狗拋下樓，導致牠嚴重受傷，隔天被安樂死，觸犯一項「動物和飛禽法令」。

36歲的僱主沙穎任職心理治療師，和來自香港從事銀行業的許姓丈夫已經養了貴婦狗「豆豆」11年，二人曾在韓國工作7年，年多前被派到新加坡，豆豆一路陪在2人身邊，而吉亞媞去年12月才僱用，未料工作不到半年就出事。

28歲印尼籍外傭吉亞媞涉嫌將僱主愛犬拋落街，觸犯一項動物和飛禽法令。（網上圖片）

夫婦憶述當天女傭突然說豆豆躺在外面草地，許先生指他正在書房工作，聽到呼叫後和太太一起查看，發現豆豆嘴角流血，一動不動，立即送牠看獸醫。可惜獸醫檢查後發現，豆豆身上多處骨折，頭頸、膀胱、胃等部位爆裂，腹部出現積水，要插喉協助，每半小時要打止痛針，「但過了10分鐘牠就開始痛」。醫生解釋豆豆的情況一抬頭就會傷到腦神經，因器官衰竭未來無法進食或排便，建議安樂死。

女僱主稱他們不想放棄愛犬，惟醫生表示即使手術後能救回一命，豆豆很可能終身癱瘓兼隨時有性命危險，二人終決定讓愛犬安樂死，「豆豆斷氣前，仍跟往常一樣依偎主人，讓我感到無比痛心」，到最後關頭，沙穎想和豆豆合照留念，她哭得一臉淚水，但愛犬卻對鏡頭露出微笑。

醫生提到，豆豆的脊椎骨折兼嚴重內傷，要造成這程度的傷有3個可能，被車撞、從高樓墮下、被人打，二人當下就懷疑女傭，但女傭否認。女僱主因為手上無證據，又擔心女傭會傷害孩子和另一隻狗，事發後非常擔心。

未料案發後幾天，女傭因不願照顧小孩和夫婦二人爭執，一氣之下他們報警處理。據當地傳媒報道，警方調查期間，在女傭手機發現拋狗落街的證據，即時將她拘捕，全案仍在調查當中。

（綜合）