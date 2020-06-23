產後可以沖涼洗頭嗎？台婦嚴守坐月禁忌臭崩崩　醫生一睇：爛掉了

孕婦們辛苦懷胎10個月，好不容易「卸貨」後還得忍受不能洗澡、不能洗頭的黏膩不適感，許多媽媽們一定都被長輩告誡過吧？曾有一名生產後入住高級月子中心的台灣媽媽，嚴守長輩規定不開空調、不洗頭，醫生一踏進房間就聞到「傷口潰爛」的惡臭味，走近一看，崩潰畫面讓他當場傻眼。

打開房門臭崩崩！衝擊畫面比異味更恐怖 醫生一睇：爛了（點圖放大▼▼▼）

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坐月子時到底能不能洗頭？婦產科醫生詹景全在《醫師好辣》破解迷思，並分享到月子中心查房的經歷，一踏進房門飄散濃烈的惡臭，再加上高級月子中心因為服務品質好，護理人員都睜一隻眼閉一隻眼的忍耐，但惡臭撲鼻而來「你真的會受不了」。

孕婦自曝因為擔心受風寒都沒有開空調，使得空氣不流通，但詹景全一聞驚覺不對，「這味道已經有惡臭，很像傷口的惡臭味」，但檢查傷口也還好，「結果後來一靠近頭髮，味道真的受不了，發現她的頭都已經爛了，就是惡瘡什麼的。」當下建議她趕快將頭髮理到最短，並保持清潔及用抗生素治療。

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由於婦產科有許多孕婦詢問該問題，詹景全深入研究及探討後指出，「大家只有聽到說不能洗頭，下面還有一句是要做清潔，要用『酒精』去擦頭髮、清潔，因為酒精是會揮發的可以做清潔。」也有人會使用米酒。

高雄醫學大學婦產科教授、台北博仁醫院海扶刀治療中心總監鄭丞傑醫生也分享，一名產科護理長自曝年輕結婚時與公婆同住，產下第一胎時也被告誡不能洗頭，因此謹記在心忍得非常辛苦。產下第二胎後終於搬家，脫離公婆的管轄範圍，每當感覺頭癢不再忍，一連洗了好幾次，直到坐完月子。「結果現在第二胎已經10幾歲，也都沒有頭痛」。

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鄭丞傑認為孕婦坐月子是可以洗頭的，長輩會有所禁忌是因為古代很多傳說都來自中國的黃河流域，該地較為寒冷，因此禁忌較多，加上古代又是茅草屋、沒有吹風機，因此擔心孕婦受到風寒，限制一大堆，反問「現在女生洗頭馬上就吹乾怎麼會有問題？」

中醫生廖婉絨則說，孕婦生產後處於氣血虛弱的階段，身體需要重新調養，在過去沒有那麼完整的設備下，必須謹慎保護好，坦言「有些禁忌是有它的時代背景」。

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