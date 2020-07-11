愛的家港產粉紅口罩面世　官網、卓悅全線分店7.11發售 $109/50個

本港新冠肺炎疫情有擴散跡象，市民除罩日子似乎遙遙無期。港產口罩「愛的家」在facebook宣布首批蜜桃粉紅口罩終於面世，將於今日（11日）傍晚6時在官方網址及卓悅全線分店同步現貨發售，售價為109元50個，達BFE>99%、PFE>97%標準。

愛的家蜜桃粉紅口罩面世，109元50個。（愛的家fb圖片）

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愛的家fb表示，首批港產蜜桃粉紅色口罩終於整裝待發，於今日傍晚在官網及卓悅Bonjour全線分店以現貨發售。公司指，已認真聽取顧客意見，是次發售口罩改良了耳帶部分，採用新版彈性無紡布耳帶，以提升彈性及堅韌度，及保持原有的舒適度及高防護效能。

蜜桃粉紅口罩售價為109元50個，BFE>99%、PFE>97%。（愛的家fb圖片）

↓↓↓ 兩款愛的家口罩評分及規格 ↓↓↓

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愛的家口罩銷售詳情：

日期：7月11日(六)

時間：6:00 PM

銷售渠道：愛的家官方網店

卓悅Bonjour全線分店

✽現貨發售，數量有限

產品售價：$109 (一盒共50個口罩)

產品規格：172 x 95 mm (+/-5mm)

隨機檢測結果為BFE > 99% PFE > 97%

口罩產地：香港

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