台AV女優減至59kg照舊肉騰騰　吳夢夢認普通出街冇人望：回頭率0%

台灣AV演員吳夢夢因為拍成人影片躍上新聞版面，面對各種評價，本人總能展現高EQ親切回覆。日前就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「吳夢夢走在路上回頭率高嗎？」說身邊人對夢夢片子的評價，都是「色氣滿點」，好奇如果吳夢夢本人走在路上，是不是會吸引大家回頭看一眼的那種女生，話題吸引本尊親回。

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看到貼文後，吳夢夢本人PTT帳號就回文解答，「先回標題，回頭率大概是0%，就算真的看過我的片的人，經過我身邊也都幾乎認不出來。」她表示自己一個月拍攝3天，就那3天會化妝，其他時候都是素顏，「年輕的時候也曾經幻想要當無名正妹，後來體認現實，我就長的很普通r（啊）」，強調她就是普妹，再瘦10公斤的話還是普，並曝光最新的體重，已經瘦到59公斤。

夢夢接著回到正題，說身邊人對她的評價都是善良、對朋友很好、孝順、對自己節儉、對其他人大方、很愛狗等等，「當所有身邊朋友反饋都是這些的時候，就該知道自己長什麼樣子了，好嗎？」

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她也直說，自己在影片裡的表現就是色氣、騷，優點是台灣口音，其他就沒有了，「要臉沒臉、要身材沒身材、年紀還奔三」，雖然現在有在磨演技，但畢竟這很吃天分，認為自己除了努力以外，好像沒什麼可以稱讚的事了。

吳夢夢最後也忍不住透露了一下難過的心情，「10天內被滅了兩個IG帳號，導致沮喪一週的我……」，也再次強調回頭率不是重點，「反正平時都素顏+照片都經過照相app，現實也沒有人認得出我來」，並開玩笑說「講認真的，有人在路上回頭看我，我還會以為自己衣服，還是褲子拉鍊沒拉。」

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