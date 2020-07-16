生活百科｜室內設計也可慳電節能　顏色、建材、家俬通通都有關！

文：裝修佬 繼建材節能和生活習慣慳電之後，有沒有想過室內設計也能助你慳電？從安排裝修風格開始，其實已經能為未來的節能著想，裝修佬今日話你知如何建造一個節能之家！

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顏色設計：淺淡與視覺降溫 降低吸熱

淺色系家居提升清涼感

白色是能反射光線，對比深色系吸熱程度也較低，所以白色家居無論在視覺上還是實際上也相對深色家居更有清涼的感覺，營造出空間的寬闊感同時間接減少冷氣的用量。

若覺得白色太平凡，在牆身或天花顏色選用上可考慮使用其他淺色系，如淺灰、鵝黃、淡藍，相對深色吸熱力低，但又不會還於平凡，比起白色更能輕易展現層次感。

家俬顏色選用

另一方面，窗簾和家俬的顏色選用上也可挑選淺色或冷色系。窗簾是直接接觸光線的家品，因此淺色系如質感輕薄的紗質窗簾，雖然遮光率沒有厚身的深色窗簾高，但卻能反射光線，同時讓自然光滲進家居。

冷氣系家俬配搭簡約設計，能增加室內的「空靈感」，也能幫助家居提升心靜自然涼的效果。

建材選用：營造通透冷涼感

玻璃增加通透度

增加通透感是室內設計能幫助節能的方法。一整面的玻璃有極佳的採光方法，所以要多使用玻璃間隔空間，不需要私隱度的空間如客廳可使用清玻璃，需要私隱如客房洗手間等則可使用磨砂玻璃，波紋玻璃。

鐵與石材的冰涼感

質感上，利用金屬類的建材除了冷涼的觸感，也能增強視覺上的降溫效果，例如金屬支架的櫃和家具。

其實石材也能製造通透感，雲石磁磚有冰涼的質感，斷紋也能進行光線的反射，讓自然光通透到客廳。

由室內設計開始做起的節能更加全面。（資料圖片）

空間設計：調配門窗加大對流風 拉門提升冷氣效能

門窗對角設置助對流

只要在室內設計時調整風口的位置，就能利用自然的空氣流動改善室內溫度。設置窗戶與門的位置會影響空內氣流。上圖展示了不同對流風的效果，當中把門和窗設置在對角的話，能營造較大也較寬的對流風，該區域就會有足夠的風來降溫。

拉門劃分區域提高冷氣效能

為了提高冷氣機的效力，我們也能從空間設計著手。現今流行開放式設計，無間隔的設計雖然增加了通透感，但冷氣則需要更長時間和用量才能做到室內降溫。不妨在區域之間加設拉門，平時趟開營造空間感，使用冷氣時關上，就能提高冷氣降溫的效率，做到節能效果。

工作區域集中在窗邊

安排家居區域時，把需要光線的區域安排在窗邊，如客廳的閱讀位置，書房的書桌面向位置等，讓自然光為你提供足夠的光線，減少燈光的使用。

家具配置：適當局部照明助節能 靈活調配家俬符合四季

選用冷色及局部照明

不少人喜愛在家中使用暖光燈，想營造家居的溫暖感，但夏天日照時間長，若全屋選用暖光燈反而令室內有悶熱的感覺。

可考慮在不同區域設置不同類似的燈光，書房等需要集中精神的地方選用低瓦數的冷光燈替換暖光燈，而在需要溫暖放鬆感覺的地方，如睡房客廳可使用局部照明的壁燈、落地燈或檯燈，間接照明同樣有柔和放鬆身心的效果，亦可省電。

鐵與藤製家俬夏季良品

在椅桌選購方面，布藝家俬在夏季令人覺得悶熱，可考慮更換簡約設計工業風的鐵製家具，也可參考熱帶地區的家俬，如有熱帶風情的藤椅，吸收室內部分熱量，輔助降溫。冬季再在上面增添毛毯，布墊子，靈活調配家俬令環境符合四季溫度變化。

綠色家居

說到節能環保家居，少不了綠色植物。綠色植物有調整空內氣溫、淨化空氣，平靜心情的作用。如果不想花太多時間去打理植物，可選擇一些不需常澆水或耐陰性的植物，例如多肉植物或是藤蔓類。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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