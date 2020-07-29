澳洲雙胞姐妹共享男友　盼凍卵體外受精　一同經歷懷孕過程

澳洲珀斯（Perth）一對雙胞姐妹安娜（Anna DeCinque）與露西（Lucy DeCinque）曾被評為「世界上最相似的雙胞胎」，兩人不但一起吃飯、睡覺、去廁所和洗澡，甚至共享一名男友。安娜與露西周一（27日）受訪時更表示，她們正計畫以凍卵方法保存卵子，希望透過體外受精（IVF）同時懷孕，姐妹一同經歷懷胎十月的過程。

現年34歲的安娜與露西於4年前首次接受當地電視台訪問後爆紅，兩人不僅長相一樣，聲音高度相似，連穿著打扮亦力求一致，甚至一起接受整容手術「精雕细琢」。她們本來各自有男友，但自從遇到39歲的伯恩斯（Ben Byrne）後，決定共享男友，並透露3人同睡一張大床。

露西表示，她們之所以作出如此選擇，是因為伯恩斯由相識第一日開始就能準確分辨出她們，「這點連我們的媽媽都做不到」；另外二人以往的男友都不能接受她們如此親密，不斷要求她們分開，只有伯恩斯願意接受和了解她們，一視同仁；安娜謂：「我們遇到伯恩斯的第一個晚上便一起親吻了他」。

至於共享男友會不會產生妒忌心，露西說：「我們永遠不會這樣，因為如果伯恩斯親吻完安娜，他會馬上親吻我」。

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兩姐妹又透露，現正計畫和研究以冷凍方法保存卵子，希望日後能透過體外受精同時懷孕，然後一起經歷懷胎及產子過程。露西說：「我們希望一起經歷生活中的一切，一起變老，一起去世，這是我們所熱切盼望的。」

假如二人日後的孩子性別不同，她們又會否介意？露西謂：「一如之前所言，我們只想一起經歷懷孕過程，只要孩子們開心健康，我們便心滿意足了。」