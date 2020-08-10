【奇蹟寶寶】臍帶繞頸6個圈　男嬰順產出生　醫生：工作23年首見

「臍帶繞頸」是胎兒在媽媽肚內可能出現的情況，但其實並不一定會引致胎兒缺氧，亦通常屬於暫時性，胎兒活動時就會解開。不過湖北一個胎兒出世時就出現了很罕見的情況，繞頸的臍帶竟然有足足6個圈，但仍然平安順產，讓醫生都感到驚訝，直言從醫23年第一次見這樣的情況。

男嬰出生後，醫護人員才發現嬰兒的腰上被臍帶圍了一圈又一圈，數一數原來有足足6個圈。（網上圖片）

孕婦來自湖北宜昌，是首次懷孕的新手媽媽，在生產前半個月、36周時，醫生告訴她胎兒有「臍帶繞頸」的情況，但當時只是纏繞1圈，情況在可以接受的範圍，過了一個星期，發現臍帶纏繞了2圈。

其後孕婦狀況如常，因此醫生沒有特別為她安排剖腹，孕婦亦成功順產誕下男嬰。至男嬰出生後，醫護人員才發現嬰兒的腰上被臍帶圍了一圈又一圈，醫生形容像小數民族掛在頸上的銀圈，全個頸都是滿的，原來有足足6個圈。醫生直言從醫23年第一次見這樣的情況，媽媽都說很驚訝，其他醫護也紛紛前來圍觀。現在母子的健康都良好，媽媽更笑言「這孩子會玩」。

母子平安令人慶幸，不過不少網民就感到「一額汗」，直言臍帶繞頸6圈非常危險，「真幸運，一般三圈就比較危險了」、「1圈2圈無所謂，6圈真的有點危險了」、「孩子命大真的」。

同場加映：阿嬤湊B不是說笑的