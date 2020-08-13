網瘋傳清潔姐姐地拖抹飲水機　反覆狂擦出水口　網民呼噁心恐播毒

新冠肺炎疫情爆發逾半年，市民的衞生意識都大大提高，惟近日一條嚇人影片在網絡瘋傳，只見一名大廈清潔工竟用地拖在飲水機上反覆擦抹，似乎是在清潔出水口，令網民直呼超噁心。原來事件並非在香港發生，而是江蘇鹽城一棟房產大廈的清潔女工所為，涉事管理公司指已即時開除清潔工，並換上新的飲水機。

從影片可見，一名身穿清潔工制服的女子蹲在飲水機前，手握地拖木柄，起勢擦拭飲水機的出水口附近。（影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

從影片可見，一名身穿清潔工制服的女子蹲在飲水機前，手握地拖木柄，起勢擦拭飲水機的出水口附近。據內地傳媒報道，事發於8月4日早上10時，涉事大廈位於江蘇鹽城，主要給市民辦理各種不動產登記手續，及房產交易手續，平時人流量大，因而引起當地極大迴響，「去房產大廈千萬不要使用飲水機，因為都是拖把味！」。

管理公司回覆查詢稱，該名清潔女工新入職1個多月，平時表現好也很勤快，沒想到會有這舉動，管理人員發現情況後已即時制止及上報，由於清潔工違反工作準則，已立即開除她。公司又指，一直有嚴格的管理制度和規定，工具都是嚴格分開使用，拖把只能拖地，每人還派發了兩塊抹布，專門用來清潔桌面、飲水機等。而為了釋除公眾疑慮，大廈已更換了該樓層的兩台飲水機，經過測試符合衞生要求。

（現代快報）

除了要注意飲水機衞生，市民外出時都要特別留心20個【易藏病毒陰濕位】 ↓↓↓

+ 16 + 15 + 14

同場加映：更多生活百科！（香港01製圖）

同場加映：【打工仔防疫全攻略】

+ 16 + 15 + 14

同場加映： 【返工午飯防疫注意事項】