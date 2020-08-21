一個人運動好寂寞？拍賣平台驚現「跑步伴侶」服務　100元一個鐘

【跑步/運動/伴侶/創業】一個人會上癮？未必！疫情下受限聚令影響，香港人難與朋友聚會，即使做運動也要獨自進行，難免有寂寞或想偷懶的時候。有人就看中商機，在拍賣平台提供「跑步伴侶」服務，聲稱每小時只需100元，就可獲得專人實地或網上陪跑，過程中激勵跑手以提升動力。

有網民日前發現，有人在拍賣平台提供「跑步伴侶」服務，聲稱每小時只需100元，就可獲得專人實地或網上陪跑服務。（拍賣平台截圖）

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網購平台不時有千奇百趣的商品或服務，有網民日前就於拍賣平台發現，有人竟在疫情下提供極具創意的「跑步伴侶Running/walking companion」。賣家於商品介紹以中英文簡介服務內容，指出「需要動力去跑步、步行嗎？我是你的動力。我將以您的步調和距離與您一起奔跑，白天或黑夜，雨或陽光」。

賣家表示，可在跑步過程中為服務使用者打氣，並能按其跑步目標提供最適合服務。（資料圖片）

「跑步伴侶」顧名思義，就是提供陪跑服務，賣家表示買家可選擇真人實地陪跑，或是在WhatsApp或ZOOM等程式協助下「網上陪跑」，更形容「您可以在整個激勵過程中隨時與我聯繫」。陪跑服務收費為每小時100元，如選擇真人陪跑，地點只限於九龍區，其他地區則需另議，而「面交」地點標明在港鐵旺角站及馬鞍山運動場。

賣家更表示，購買服務前可先聯絡，討論跑步目標、優先領域、距離、持續時間、速度及休息時間等方向，以便提供最適合用家的陪跑服務，相當貼心。

「陪跑」服務引來網民熱議，不少人直指疫情下這種賺錢方法極具創意，「可以賺啲外快，諗得過」、「如果佢係做開教練，疫情下冇工開，都不失為一個搵工嘅途徑」、「由細跑開步，早知一早入行」。

另有網民發現，提供服務的賣家獲得不少好評，曾有人稱讚他「健談，爽快，準時，價格實惠」以及「Punctual, super value price, nice to talk（守時、價格超值、健談）」，故笑言有興趣「幫襯」。

同場加映：更多駕駛知識！（香港01製圖）

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