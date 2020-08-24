【台灣靈異】男星唱K埋單計人頭算多一個人　女伴點出更恐怖真相

農曆七月鬼門開！新一期播出的台灣節目《小明星大跟班》就以「鬼故事」為主題邀來嘉賓開講，而男星阿虎（吳致任）變分享了一則KTV的鬼故事，讓人聽了毛骨悚然！

▼▼▼唱K計多一個人錢未係最恐怖？點圖看阿虎點樣講▼▼▼

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阿虎透露他們原本有一個感情相當要好的七人小團體，常常一起出遊聚會，但其中一人後來不幸過世，此後他們凡是聚會都會為逝去的友人多備一份碗筷，紀念他。

某次，阿虎與這群好友去唱歌，當KTV服務生把他們帶到包廂一開門時，其中一名女性友人馬上提出希望能換一個包廂，雖然當下沒說原因，不過大家仍換了包廂。大夥在新包廂繼續歡唱，但女性友人仍不時看向「沒有人的旁邊」。

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而唱到時間差不多要結束時，他們變請來服務生要買單，但是在算人頭時服務生算了「七個人」，但一行只有六個人的阿虎認為對方硬是多算，所以親自算給對方看，最後算到該名女性友人時，她則突然很驚慌的說「你們在跟誰說話！」

這時所有人一看，發現包廂門已半掩，根本沒有服務生，嚇得他們趕快買單走人，而當他們離開KTV後，大家再問那個女生為甚麼要換包廂，女性友人則說「如果你看到一個包廂打開來裡面都是人，你還要唱嗎？」

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