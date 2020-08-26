犯了鬼節禁忌怎麼辦？三大超簡單破除法　三個硬幣趨吉避凶

農曆七月到來，也就是俗稱的鬼門開了。這個時期總有不少眉眉角角需要注意，更有可能在不知不覺中觸碰到不該犯的禁忌。不過別擔心，今天就教大家簡單的三個破除法，讓你可以趨吉避凶，更安穩得度過這個特別的月份。

若不小心犯了禁忌，以下三個方法能助你趨吉避凶！（點圖放大▼▼▼）

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1. 配置「逢凶化吉」擋煞包

艾草和茉草在台灣的傳統信仰中，常被用來當作避邪的植物，而海鹽也被認為能夠淨化磁場，就有民俗專家建議，可以配戴裝有茉草、艾草及海鹽的平安包佩戴在身上，或者是找來相關的材料泡澡，就能夠起到「擋煞」的效果。

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2. 增加接觸「陽氣」的機會

鬼月是「陰氣」最重的月份，因此這個時候最好能夠找來「陽氣」更重的朋友幫助你，像是生肖屬虎的人就是最適合的。此外，一天當中陽氣最重的日子就是中午了，所以如果你有特別重要的活動，建議都選在中午更好，也要避免初一、十五、三十這3個要辦祭祀的日子。

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3. 找3枚硬幣裝進利是封

如果你覺得要搜集植物、找朋友都太麻煩，你也可以找3枚硬幣，以一正一反的方式放入利是封中。這個象徵著天、地、人三官的力量，隨身攜帶一樣能夠幫你擋掉那些陰氣，趨吉避凶。

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