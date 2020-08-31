小獼猴討食被車撞死　猴媽媽抱屍7天終放手　專家：料已接受現實

【停止餵食／獮猴／野生動物】台灣玉山國家公園早前發生幼小獼猴疑討食時被車輛撞斃的悲劇，職員發現獼猴媽媽抱着孩子的屍體多天仍不願放下，畫面令人心酸。工作人員一直追蹤事件，至事發後第7天，即上周六（29日）再次發現猴媽媽的身影，當時她已將孩子屍體放下。專家估計，死去多天的幼猴屍體開始腐化，令猴媽媽意識到孩子已逝的事實。園方藉事作呼籲遊客不要向獼猴餵食，因牠們本身在野外有求生能力，人類餵飼反而會改變生態，甚至引發悲劇。

小獼猴被撞死後，猴媽媽緊抱孩子屍體離開現場，場面令人心痛。（「玉山國家公園」fb圖片）

車禍發生後，猴媽媽疑未能接受孩子已死，多天來都抱屍活動。（「玉山國家公園」fb圖片）

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事發本月22日，1隻今年才出生的小獼猴，疑在台灣玉山國家公園塔塔加休憩區一馬路邊討食物時，被駛經車輛撞倒，當場死亡；路過的遊客見狀，即時通知公園管理處。職員到場時，見到猴媽媽正將孩子的屍體抱走，其後發現牠一直抱着孩子屍體隨猴群移動，甚至會替已死去的幼猴整理毛髮及清潔口腔，維時多天。

至上周六（29日），職員再次發現猴媽媽身影，當時牠已沒再抱住孩子的屍體。園方專家估計，幼猴已死去多天，屍體開始腐化，會發脹及產生氣味，相信這些徵狀令猴媽媽認知到孩子已身亡，縱不捨也要將屍體放下。

園方發文指，獼猴是重視群體生活的動物，母猴短期內會因不捨孩子已死而抱在身邊。（「玉山國家公園」fb圖片）

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園方指出，獼猴是重視群體生活的動物，過往亦有母猴不捨孩子而將屍體帶在身邊，覓食時牠們可能將孩子屍體放下，但人車一接近，牠們便會快速抱走幼猴屍體。因此園方呼籲遊客遇到同類情況要慢駛，不應拍照及餵食，以免騷擾獼猴生活，以及令牠們養成在路邊討食的「不利牠、不利人們」行為。

（綜合）

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