盾牌口罩大減價！專門店開張優惠多款口罩6.5折起　最平39元50個

【盾牌口罩 / Body Shielder】新冠肺炎疫情持續，市面口罩供應充足，價格亦有下調迹象。盾牌口罩近日於銅鑼灣開設專門店，9月1日起推出一連6日的開張優惠，低至6.5折發售各款口罩，包括自家款式及其他品牌。

盾牌Body Shielder 在專門店分別發售自家及其他品牌口罩。（盾牌FB圖片）

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以其中「康加Heal+h Level 1成人口罩」為例，原價為60元一盒50片，若在9月1日以6.5折購買此款口罩，即低至39元，每個口罩低過1元。每人限購5盒折扣口罩，超過5盒後以正價發售，只銷售現貨，售完即止。

專門店優惠詳情▼▼▼

按圖睇售賣口罩規格▼▼▼

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盾牌🛡️COVID防疫產品中心：

銅鑼灣羅素街60號

營業時間：每天11:00-19:00

盾牌🛡️各款口罩價格：

-P-Class專業版ASTM Level 2 散裝

- 兒童145x90mm

- 幼童120x80mm

$98/盒/50片 （散裝 ）藍色

-P-Class 專業版ASTM Level 2獨立包裝

- M40成人175x90mm

- M43兒童145x90mm

- M46幼童120x80mm

$138/盒/50片藍色 （獨立包裝）

-Comfort舒適口罩,ASTM Level 2

M18 成人175x95mm

$168/盒/50片 （獨立包裝 ）藍色

其他品牌口罩價格：

-美舒健Masking 口罩 藍色 Level 3 M84 成人175x90mm

$120/盒/50片（獨立包裝 ）藍色

-Toukai東海 Level 3 M20

兒童口罩 145x90mm （綠色）

5-12 歲兒童專用

價格： $80/盒/50片 （散裝）綠色

-康加Heal+h口罩 藍色 Level 1

成人175x95mm

$60/盒/50片 （散裝 ）藍色

-康加Heal+h口罩 藍色 Level 2

成人175x95mm

$70/盒/50片 （散裝 ）藍色

-康加Heal+h口罩 藍色 Level 3

成人175x95mm

$80/盒/50片 （散裝 ）藍色

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