20多歲女每日2杯含糖飲品　單邊乳房突升2級變D Cup　終確診乳癌

【乳癌 / 預防】不少女生都是「無甜不歡」，但多油多糖的飲食習慣，其實會對身體帶來很多不良影響。台灣醫學節目近日分享一名20多歲女生個案，超愛喝含糖飲料的她，幾乎每天喝1至2杯，但後來體重激增，胸部還從原本的B罩暴升到D罩，後來竟確診患上乳癌第二期。

多油多糖的飲食習慣，都是引致乳癌的因素之一。示意圖，不是當事人。（GettyImages）

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台灣腎臟科醫生洪永祥在《醫師好辣》講述一個20多歲的女生個案，她求診時發現有蛋白尿，小便有泡泡，還有高血壓及高血糖，是典型代謝症候群。女生指自己高中時期才50至60公斤，但她非常愛喝含糖飲料，每天都喝1至2杯，體重開始直線上升，甚至突破100公斤大關。

台灣醫學節目分享一名20多歲女生患有乳癌的個案，超愛喝含糖飲料的她，幾乎每天喝1至2杯。示意圖，不是當事人。（GettyImages）

洪永祥認為她患了「糖癮症」，只要有天沒喝飲料，「全身就會軟趴趴，也提不起精神」，但由於代謝症候群必須靠減重及改善飲食，醫生幫不了太大忙，遂將女生轉到減重班，不過情況一直未見改善，更發現一邊乳房突然從B罩杯激升至D罩杯。

最終醫生將女生轉至外科做乳房檢查，確診患上乳癌第二期，雖然她後來動了手術，但醫生認為病因是源自病態性肥胖，如果狀況持續，之後有很大機會演變成糖尿病，甚至必須洗腎，因而建議對方到外科進行縮胃手術，結果她一年內就瘦了50公斤，大幅減低罹患其他慢性病的風險。

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