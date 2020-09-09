【恐怖意外】釣魚竿碰高壓電線　擁620萬粉絲內地22歲網紅觸電亡

意外總是來得很突然，內地22歲網紅坐擁逾600萬粉絲的「五道口宏楠」，近日突然傳出他過身的消息，據報他釣魚時釣竿不慎觸碰高壓電線，當場觸電，送院搶救不治，大批網民表示震驚，並紛紛湧入社交平台悼念。

宏楠在直播平台快手有逾620萬粉絲，他也曾參與多部微電影拍攝。（網上圖片）

+ 3 + 3 + 3

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

宏楠過身的消息最先由網紅直播主「方丈」在本月7日晚上傳出，方丈在直播中爆哭表示，宏楠去池塘釣魚時，揮魚竿時不慎甩到一旁的高壓電線，當場觸電，送院急救後仍然不治身亡。網上也流傳宏楠出事前，和朋友釣魚的相片，當時宏楠正拿着魚竿，遠處可見一個電線杆。

另一名網紅「李舒克」亦在直播平台快手上貼出文章，表示「宏楠， 對不起，前天咱倆還一起喝酒，這麼長時間沒見，你tm（留名）一個屁沒放就走了」。

網上流傳宏楠出事前和朋友釣魚的相片，當時宏楠正拿著魚竿，遠處則可見一個電線杆。（網上圖片）

宏楠在快手有逾620萬粉絲，他也曾參與多部微電影拍攝，如《光輝歲月》、《美麗女人》、《英雄好漢》等，深受年青網民的喜歡。不少網民更稱他演活了古惑仔的江湖味道，可惜他的影片將不能再更新了。

消息傳出後，不少粉絲都感到非常不捨和震驚，並紛紛在快手、微博等留言悼念，「你是唯一一個讓我喜歡的網紅，五道口宏楠願你一路走好」、「前天還看到你賣貨，今天卻離開了，放心飛吧」、「才22歲，真的接受不了」。

同場加映：惜食令趕絕吃播 網紅獨創無實物「暴食」爆紅↓↓↓