疫情下不帶紙箱回家　美孚智能櫃外遺包裝垃圾　網民：自律少少啦

新冠肺炎疫情期間，市民加強衛生意識，但亦要有公德心！有美孚街坊日前在facebook上傳照片，看到美孚廣場內供收件人取貨的智能櫃，竟一地包裝垃圾，令她不禁直斥：「可唔可以諗下幫你執手尾嘅人？」。網民亦炮轟亂拋垃圾欠公德心，希望市民顧己及人，「自己垃圾自己帶走」。

有美孚街坊上傳照片，看到美孚廣場智能櫃外滿地垃圾，質疑取貨的人「掂多陣個箱真係咁大問題？」。（fb「Mei Foo 美孚」圖片）

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樓主上周一（14日）在facebook群組「Mei Foo 美孚」發文，表示位於美孚廣場1樓的智能櫃外堆滿了紙箱、包裝紙和泡泡紙等，幾乎阻塞整條通道。樓主慨嘆指「大家對呢個景象應該見怪不怪」，因為情況已持續一段時間，並稱清潔人員工作負擔因此大增。

樓主表示，在疫情下雖然明白收件人希望避免帶紙箱回家，「但其實你個人都已經出咗屋企喺條街，返屋企都係要清潔㗎啦」，並反問：「掂多陣個箱真係咁大問題？」。她續指，即使基於衛生理由不想帶回箱，最低限度也應將其壓平放好，而非「搞到垃圾崗咁」。

疫情期間，不少市民加強消毒日常物品，部分人取貨時不願將包裝紙帶回家。（示意圖/資料圖片）

除了智能櫃，樓主提及時常有住客將電視機包裝紙箱、小家具等，直接棄置於屋邨平台，怒斥「各位掉嗰陣，可唔可以諗下幫你執手尾嘅人？」，認為繳交了管理費不代表可為所欲為，也不應「跟風」，看到別人亂掉廢物，自己卻照板煮碗。

不少網民留言附和樓主，批評亂拋包裝垃圾者沒有公德心和「好無品」，「唔想人管就唔該自律少少啦」，更有人指曾取件時因此受傷，「我上次最入個櫃，要跨過好多個箱，𠝹親隻腳」。

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