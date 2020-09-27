竹內結子逝世丨網民貼三浦春馬在港合照悼念　回憶片場超隨和舉動

【竹內結子/逝世/自殺】日本女星竹內結子今晨被發現倒斃於澀谷區寓所，終年40歲，為當地藝能界半年內第3位輕生藝人。當地警方初步判斷，竹內結子自殺的可能性極高，正調查動機。 不少粉絲及網民得知消息均感愕然，紛紛發文悼念並表示婉惜，有人更翻出竹內結子與三浦春馬前年在港拍攝電影《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》時的合照，慨嘆無法再欣賞兩人演出，亦有曾參與電影拍攝的工作人員回憶，指竹內結子為人友善，在港工作時幾乎沒有任何特別要求，甚至不時願意跟影迷或路人聊天。

日本女星竹内結子9月27日被發現倒斃於澀谷區寓所，終年40歲，初步懷疑為自殺。（竹内結子ig圖片）

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「微笑女王」竹內結子驚傳逝世的消息震撼日本藝能界，各地粉絲亦深感婉惜，貼出其生前經典作品回顧及悼念。有網民翻出竹內結子與三浦春馬2018年夏天來港拍攝《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》的花絮照片，當時兩人於在尖沙咀文化中心拍攝，更吃着雪糕自拍，笑容非常燦爛，沒料兩人於3個月內接連離世，相中畫面已無法再現。

網民貼出竹內結子與三浦春馬2018年夏天來港拍攝《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》的花絮照片，慨嘆兩人竟於兩個月內接連離世。（《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》劇照）

粉絲們慨嘆，7月在日本上映的《信用詐欺師 JP:公主篇》是三浦春馬的電影遺作，不少觀眾都帶着緬懷的心情入場，沒料現在竟同時成為竹內結子的大銀幕遺作，「明明是很歡樂的電影，現在怎麼看才不會哭？」。

另有曾參與《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》拍攝的工作人員回憶，指竹內結子與三浦拍馬同樣非常隨和，即使要在香港悶熱的天氣下拍攝也毫無怨言，更不時關心工作人員狀況。

有曾參與電影拍攝的工作人員回憶，指竹內結子為人友善，甚至願意跟影迷或路人聊天。（資料圖片）

工作人員指，竹內結子拍攝時幾乎沒有任何特別要求，連劇組預備的休息區也不用，反而把握時間在片場不同位置觀摩。遇到粉絲或路人與她說話時，即使言語不通，她仍會努力與對方交流聊天。由於拍攝時天氣悶熱，穿起厚重戲服的竹內結子反而擔心工作人員會熱，甚至以衣袖為對方搧風，令不少曾合作的工作人員都形容，她跟三浦拍馬也是少有在意身邊的人多於自己的溫柔藝人

有台男曾與三浦春馬當室友，親自撰寫「和三浦春馬當室友是怎樣的體驗」：▼▼▼

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室友直接問三浦是不是明星，但三浦十分低調，但有一次看到三浦在家中哭起來：▼▼▼