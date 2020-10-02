阿爸資助、阿媽推薦裝修師傅　作品照驚見院舍feel　鋅盤睇到眼凸

成功置業上車，不少人都會在裝修佈置上大花心思，務求擁有一個夢想中的安樂窩。不過有連登網民就大呻，父母極力推薦一個相識的裝修師傅，但觀賞完過往的作品則發現「伏味濃」，甚至被形容似長者院舍，不禁問大家「點樣拒絕我老豆老母？」。

裝修設計以灰白風加雲石紋為主。（連登討論區圖片）

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該網民在連登討論區以「我阿媽迫我揀呢間裝修公司」為題發文，表示將會與老公搬進新居，需要裝修，媽媽因而介紹了一個做裝修的朋友給她，「佢話人哋裝修好好」，但一看其過往作品卻嚇一跳▼▼▼

當樓主睇到「眼都凸」時，爸爸還大讚有氣質，整體設計與用料配搭都好順眼，空間亦充分利用，令她更加無奈，「我點樣拒絕我豆老母？最衰佢哋有份資助我」。

帖文引起網上熱議，不少網民都指灰白風加雲石紋似足院舍，客廳佈置予人感覺陰沉，但令人最費解的是，廚房鋅盆打斜放在角落，揶喻稱「果然係充分利用空間」、「洗碗係咪要坐上個廚櫃度？」，有網民就建議樓主，即使聘用該裝修公司，都可以自己先設計好，「叫佢哋跟住做，咪出事少啲」。

香港被稱為「奇則之都」，時不時有別樹一格的裝修或室內家具擺設，早前九龍站一個樓盤示範單位，竟將整套電腦放置在開放式浴室內，電腦旁邊更設有洗手盤，亦引起網上熱議▼▼▼

有網民發現九龍站一個樓盤示範單位圖片，竟將整套電腦放置在開放式浴室內。（網頁截圖）

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