iBond 2020 Q&A｜保底2厘息　何時認購？每手幾錢？10大須知必看

撰文：李家樑
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【iBond 2020通脹掛鈎債券】政府再度推出通脹掛鈎債券iBond，且最低息率保證達到2厘，較以往保底息率多1厘，而今次iBond目標發行額同樣為100億港元。雖然或有人認為iBond派息未必吸引，但《香港01》翻查iBond過去派息數據發現，其派息往績可能比不少市場人士預期更高，最高更試過超過8厘息。
今次推出新一輪iBond何時認購？何時上市？又有什麼需要注意事項？本文一一解答。
政府再度推出通脹掛鈎債券iBond，且最低息率保證達到2厘。（資料圖片）
政府今日（10月5日）宣布將發行新一輪通脹掛鈎債券iBond。iBond賣點在於有保底息率，近乎零風險，今次保底息率更「加碼」，由過往不少於1厘，增加至今次不少於2厘。
iBond將於10月23日早上9時開始認購，究竟「抽唔抽好」？一手要多少元？如何抽才穩陣？又有什麼注意事項？以下10問10答一一解答。
抽iBond Q&A▼▼▼
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同場加映：關愛基金向新移民派1萬Q&A｜中銀代理、8類人無份 申請一文看清
【關愛基金新移民派一萬申請資格／中銀香港／10000元】政府1萬元現金發放計劃現仍在接受申請，而關愛基金「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」已於9月27日起接受申請。究竟申請資格是什麼？哪8類人不合資格？要如何申請？本文一一解答。
「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」計劃由關愛基金專責小組負責。（盧翊銘攝）
申請資格＋方法＋8類人無份▼▼▼
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「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」計劃預計合資格受惠人數約20.3萬人，涉及逾21億元。