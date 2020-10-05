iBond 2020 Q&A｜保底2厘息　何時認購？每手幾錢？10大須知必看

【iBond 2020通脹掛鈎債券】政府再度推出通脹掛鈎債券iBond，且最低息率保證達到2厘，較以往保底息率多1厘，而今次iBond目標發行額同樣為100億港元。雖然或有人認為iBond派息未必吸引，但《香港01》翻查iBond過去派息數據發現，其派息往績可能比不少市場人士預期更高，最高更試過超過8厘息。

今次推出新一輪iBond何時認購？何時上市？又有什麼需要注意事項？本文一一解答。