巨魚突飛躍摔地重傷　放回缸2分鐘「反肚」　主人：感謝陪我4年

台灣台南市一條身長逾1.50米、重達50公斤的巨骨舌魚（又稱海象魚），上周四（15日）突然跳出約2米高的魚缸重摔在地板，男主人王威達隨即與在場人士合力將牠抬起放回魚缸，惟勉強游了約2分鐘終告「反肚」死亡。

王威達說，該條巨骨舌魚是4年前從一位私人賣家買來，當時牠長約0.2米，大小猶如明蝦，經過細心照料才長至巨大體型。網上片段顯示，巨骨舌魚突然跳出魚缸，從2米高處重重跌落地板，其後不斷扭動身體掙扎，以致地板上血跡斑斑。

眾人合力將巨骨舌魚抬起放回魚缸，但牠游了約2分鐘就死亡。王威達表示，由於鰓蓋出血，因此判斷巨骨舌魚摔落地面後內臟受重創，其後他駕車將魚屍載往寓所附近一處空地挖洞埋葬。

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王威達形容事件來得太突然，令他非常不捨及難過，「感謝陪我4年，這像是一場夢，一路好走」。他指魚缸長大約3米、寬1.52米、高0.9米，「平時都吃白蝦、泥鰍、魚、飼料來填飽肚子，陪他4年來，總花費超過10萬元新台幣（約2.7萬港元），包括牠會把魚缸裡面的其他魚吞噬掉」。

巨骨舌魚主要分布於南美洲亞馬遜河，最長可達6米，重達100公斤，是世界上最大型淡水魚之一。台南市動保處組長周駿男表示，造成巨骨舌魚「自殺」的原因估計有4種，包括水位高、缺氧、水質變化或受驚嚇等。

事件引發網民熱議，有人推測可能是魚缸太小，「是游得不自在，才會跳出來自殺吧」、「想死吧，換作是你被關在那種空間不會想死？」；另有不少人懷疑，這種體型如此大的魚應該很有靈性，「找時間到附近的廟宇拜拜求心安，化解不必要的惡運」、「應該是幫你擋災了」。