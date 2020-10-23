2女坐木櫈港鐵月台候車　乘客貼相公審反被諷：心胸狹窄好難生活

現今社會人人「一機在手」，拍張照、在網上發帖輕而易舉，但最近有市民目擊2名女子於港鐵站月台坐在自攜的木櫈後，上傳照片到facebook公審，卻反而被網民批評是「雞蛋裏挑骨頭」，認為在不影響其他乘客的情況下，坐木櫈並無問題，慨嘆樓主心胸狹窄，很難生活下去，勸他「睇開啲啦」。

有市民在港鐵站目擊2名女子坐在自攜的木櫈候車，便上傳照片到facebook公審，引起網民討論。（fb「巴打絲打 Facebook Club」）

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有市民上周六（17日）在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」發布照片，相中看到2名女子在港鐵站月台候車，坐在自備的木櫈上，附近未見有其他乘客。樓主狠批指，「從來未見過咁樣，香港點解會變成咁樣！」。

帖文一出，不少網民加入討論，惟只有少數人支持樓主的看法，稱相中女子「沒水準」，認為即使要坐，也應將木櫈放在牆壁前，以免阻礙他人。不過，更多網民批評樓主動輒就公審，表示他「心胸如此狹窄，好難生活」，加上當時月台非常少人，沒有人受影響；而相中的女子可能只是買了木櫈拿回家，紛紛反過來呼籲樓主「放下屠刀」。

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面對網民質疑，樓主後來再留言回應，坦言未料到港人能夠接受「非繁忙時間可攞張櫈就搭地鐵」，認為此風不可長，並怒轟「倒不如拎埋上車坐啦！」。

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