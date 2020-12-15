日本爆紅寶寶午睡毯　超萌睡姿突變可愛漫畫　對話框內容網民爆笑

許多新手父母可能都有相同的經驗，在與活力充沛的寶寶奮戰整天後，對於寶寶好不容易睡著時像天使般的睡顏沉迷不已，即使在難得的平靜時光中也不捨得休息，只想趕快拿手機或相機捕捉下寶貝的每一個可愛姿態，並且暗自猜想寶寶這個動作的含意。最近這款在Twitter上爆紅的寶寶午睡毯，就是因為提供了寶寶拍照的最佳背景而打中了父母的心，在Twitter上引發熱烈討論，快來看看有多可愛吧！