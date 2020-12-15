日本爆紅寶寶午睡毯　超萌睡姿突變可愛漫畫　對話框內容網民爆笑

撰文：Japaholic
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許多新手父母可能都有相同的經驗，在與活力充沛的寶寶奮戰整天後，對於寶寶好不容易睡著時像天使般的睡顏沉迷不已，即使在難得的平靜時光中也不捨得休息，只想趕快拿手機或相機捕捉下寶貝的每一個可愛姿態，並且暗自猜想寶寶這個動作的含意。最近這款在Twitter上爆紅的寶寶午睡毯，就是因為提供了寶寶拍照的最佳背景而打中了父母的心，在Twitter上引發熱烈討論，快來看看有多可愛吧！
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商品資訊
■ 日文名稱：お昼寝コミックブランケット／狸寝入り
■ 中文名稱：漫畫午覺毯／裝睡篇
■ 日文名稱：お昼寝コミックブランケット／スヤスヤ
■ 中文名稱：漫畫午覺毯／熟睡篇
■ 商品材質：100%聚酯纖維
■ 商品尺寸：長100cm／寬70cm
■ 參考價格：4,400日圓(含稅)
同場加映：超肉痛｜小朋友Mini Cooper車頭跳彈床 網民：有除鞋有家教（點圖放大↓↓↓）
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