月入$2.5萬被大使老婆斥廢人唔發奮　港爸訴苦：為個女唔想離婚

分開簡單抹去往事極難，夫妻相處不合並不是離婚就能輕易解決問題。有港爸日前於討論區發文訴苦，稱妻子一向「大花筒」，兩人拍拖數月便「奉女成婚」，婚後一家的擔子在他身上。雖然太太曾答應會盡量減少消費，惟很快便打回原形，更不時批評港爸賺錢不多，怒斥他是「廢人」，甚至揚言離婚。港爸直言自己「為咗個女喺個完整家庭成長」而忍氣吞聲，希望「教好」太太。帖文引來網民熱議，不少人建議港爸認真思考夫妻的感情，而他後來也回應指已打算尋求婚姻輔導協助。

有港爸大呻，太太一向大花筒，婚後不但沒改變，更將責任推卸給他。（《BB來了》劇照）

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該名港爸於親子王國討論區以「應唔應該同貪錢老婆離婚？」為題發文，稱認識太太時已知對方「大使」，每月也花光1.5萬元的薪金，「成日掛住買名牌同化妝品，出街所有使費我出唔在講，經常都會叫我送呢樣送嗰樣（唔貴唔要），又成日要去旅行」。兩人拍拖數個月便奉女成婚，婚後太太更辭去工作，夫婦住在港爸父母的物業，所有生活開支由月薪2.5萬元的他獨自承擔。

港爸婚後曾向太太表示，「做咗人哋阿媽之後唔可以好似以前咁使錢法」，太太曾答應，惟不足3個月便故態復萌，「不停畀我睇啲名牌袋，話人哋老公會送畀老婆，日日睇YouTube，話人哋幾好住大屋又有工人，話做窮人真係慘之類」。

港爸訴苦全文▼▼▼

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事實上，港爸也有努力養家，每月給予太太1萬元作為家用，惟對方「月中未夠已經使晒」，而且將責任推卸給他，「又唔肯出返嚟做嘢，好多家務又唔做，成日係等我返去我做，到咗呢個月話我唔發奮搵多啲錢畀佢，話我廢人之類」。

種種經歷令港爸非常難過，但當他向太太坦白時，對方卻未有體諒，「我話佢就發晒爛渣話離婚搵個有錢佬」。港爸直言女兒對他很重要，自己是「為咗個女喺個完整家庭成長」才忍氣吞聲，不希望走到離婚一步，只好向網民求救。

港爸直言女兒對他很重要，自己是「為咗個女喺個完整家庭成長」才忍氣吞聲不願離婚。（《BB來了》劇照）

不少網民看過港爸的經歷，都認為事件早可避免，直指夫婦是為了女兒才勉強結婚，導致今日的結果，「你好緊張個女，但睇唔出你有幾愛老婆，睇唔出你老婆愛唔愛你，可以肯定係佢愛錢並且嫌棄你」、「當初識幾個月佢有咗就拍心口話結婚已經係好魯莽、幼稚同不負責任嘅做法」。

有網民則建議港爸先尋求專業人士協助，如感情未能維繫，早些分開也不是壞事，「揾婚姻輔導幫手，試咗唔得就唯有分開」、「兩個人一齊需要經歷磨合期，雙方未磨合已經為人父母，要咁短時間擔起唔同角色係難以適應」。港爸其後亦回覆指，打算接受婚姻輔導，同時認為「如果我老婆肯出返來做嘢，請個工人，應該好多問題已經解決」。

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上一代成長環境及價值觀不同，相處難免會遇到矛盾。有港媽在討論區上表示，自己曾經患上妊娠毒血症，BB於28周早產後很快就夭折。不過老爺卻以為毒血症就是熱氣，質疑港媽懷孕時吃太多熱氣食物，又說BB出生後「冇7個月大，似5個月」等難聽說話，等同在港媽傷口上撒鹽，令人極度難受。▼▼▼

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