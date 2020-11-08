你飲嘅威士忌係咪真？台製假酒猖獗　揭秘兩大製作手法成分嚇親人

威士忌市場的蓬勃發展與豐厚利潤，使得各國的威士忌偽造案層出不窮。台灣國立中央警察大學鑑識科學系教授張維敦分析，常見的偽造酒犯罪手法又大致可分為「摻偽型」與「假冒型」兩大類。

2015年，在蘇格蘭的某場拍賣會上，一瓶拉弗格Laphroaig 1903威士忌以百萬英鎊高價售出。但經事後鑑定證實，這瓶在拍賣市場流通多輪的威士忌為假貨，其中最大受害者便是威士忌界極富專業聲譽的Rare Whisky 101公司，此消息一出震驚全酒界！不過，類似的威士忌偽造案不僅在世界各國早有案例，在台灣也同樣發展出不少「智慧型犯案」的偽造作法。

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盯上豐厚利潤！威士忌偽造事件層出不窮！

早在1951年，美國亞特蘭大當地便有商人為降低成本，將甲醇加入瓶中混充威士忌，造成3百多人中毒、41人死亡的假酒危害案件。而台灣為了杜絕類似的假酒事件並確保酒品的衛生安全，在2004年起便以《酒類衛生標準》作為規範，定期抽驗市售酒品甲醇濃度、鉛、二氧化硫、防腐劑等數值。儘管如此，國立中央警察大學鑑識科學系教授張維敦卻也提到，仍有不少不肖業者取巧避開容易被查驗的「混甲醇」劣酒，而改以可食用酒精與香料進行調配混充真品。

2016年，台中市某一鐵皮屋工廠發生火警，火勢撲滅後員警意外查獲工廠內大批的偽造威士忌成品與半成品，以不等比例的水、酒精、香料、糖精調和製成，受害品牌包含目前市佔前幾大的國際知名品牌。2018年，彰化縣某酒業公司更聘請專業製酒師向具製假酒前科男子學習製酒，以成本約100元的食用酒精與香料混合調製，用「進口威士忌」作為酒標，以每瓶560～580元（台幣，下同）不等賣給下游商家，單年度便售出3萬多瓶、總不法獲利達1600萬元。在全球威士忌產業正蓬勃發展的同時，其豐厚的利潤也讓不少人盯上這塊大餅。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：你喝的是真的嗎？威士忌豐厚利潤下的智慧型犯案！】