素食男愛上食肉女　台男「聞肉味感反胃」瀕分手　結局好溫馨

【茹素／胎裏素／吃肉】拍拖其中一樣最幸福的事，就是與另一半一同分享美食，齊齊「幸福肥」，但另一半是茹素者，感情會否生變？有台男早前於討論區發文，指自己是「胎裏素」，即自出娘胎以來27年一直是素食者，而女友卻喜歡食肉，同時也愛下廚，他卻因食素而難以陪伴女友享受美食，令兩人關係產生矛盾，「女友希望我也跟她一起吃肉，但我沒辦法」，樓主更指「聞到味道反而會感到反胃」，恐會分手。 不少網民批評樓主的女友自私，認為兩人難以走下去。但樓主其後更新帖文，指與女友溝通後取得共識，而女友更分享樓主的超暖告白，表示情侶之間要接受彼此不同的確不容易，鼓勵一眾網民為了感情而努力。

胎裏素台男與女友早前因飲食習慣問題幾乎未能交往下去，幸好兩人認真溝通，最終取得共識。（《一起吃飯吧》劇照）

該名台男早前於Dcard討論區發文，稱自己是胎裏素，「從小在母親肚子就吃素，蛋奶素，到現在27年了，沒有吃過肉」，雖然沒有宗教信仰，但他早已習慣素食生活，「對肉也沒有任何慾望，聞到味道反而會感到反胃」。不過因他早年曾於外地工作，為了方便生活，對素食的要求也漸漸沒有最初般嚴格，「變成沒有吃肉就好，像是蔥蒜五辛、動物油炒的菜、沾過肉的菜都可以吃」。

台男說，現任女友吃肉，也喜歡自行下廚，兩人外出用餐時，一向「各吃各」，即使餐廳沒有素食提供，他們也會各自買外賣回家一同吃飯，不過若女友想「鋸扒」或是「放題」，他便沒法陪伴。

台男坦言很愛女友，不希望為了吃素問題而分手，一度感到非常苦惱。（《一起吃飯吧》劇照）

早前女友提出，難以接受他不吃肉，認為生活習慣不同難以長久交往下去，「我想了很久，也嘗試吃爭鮮的生魚片或是咖哩的肉，但是我吃不下去，我真的不能接受那個味道」。他後來向女友坦白，表示很愛對方，但難以改變食素的習慣，「我跟她都很難過，我很愛她，她也很愛我，但是就因為素葷問題不能繼續在一起，我覺得好對不起她」。

不少網民都認為，女友如因食素問題而要脅提出分手是非常自私，如同強迫台男改變生活習慣，「你不要覺得虧欠，事情是互相的，不是只有你要配合而已，她也是，若她自己也不退讓，你也沒有繼續的必要」。不過也有人認為無法一同享受美食的確少了很多樂趣，「我覺得真的無關乎自私跟尊重，只是兩個人能不能磨合好而已」。

後來台男的女友現身發文，稱看過網民的意見，也認真與男友溝通過後，終在飲食習慣上取得共識。她說當初交往時，男友的確答應過會嘗試吃肉，故一直抱有期望，「當男友跟我說自己真的沒辦法接受肉時，我也是非常難過的，就因為飲食習慣不同的原因過不了關」。

她聽朋友建議，與男友商量飲食習慣如何遷就，也表明自己的想法只是希望與男友一起分享美食，「我確實是自私了，因為不想分開而希望他能改變」。最終兩人也認為，吃肉吃素其實不重要，「一起吃得幸福就好」，而男友亦暖心承諾，日後會陪她到想吃的餐廳，讓她改變心態，「如果當初沒有朋友的幫助，或者沒有看到留言的意見；他沒辦法吃肉，我也沒辦法調適想法，我們可能真的就分手了」。

同場加映！（香港01製圖）

👇👇👇同場加映：以色列一間初創公司近日推出3D打印素食牛扒「Alt-Steak」，標榜參考真實牛肉的質感、味道及肌肉脂肪比例等資料，重現讓人以假亂真，並且對環境損害較少的植物肉。👇👇👇