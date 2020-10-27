Staycation｜台男拎走酒店全部紙巾！網民批貪心房務員卻很興奮？

住酒店時消耗品能不能拿回家，是不少人好奇的問題。有台灣網友表示，男友非常節儉，連沒用完的衛生紙也會整盒拿走。對此，有人認為，消耗品屬於客人的可以帶走，且不拿走也會被丟掉。亦有網友認為，連盒裝衛生紙都拿走太誇張了，但酒店房務員解釋，會將衛生紙補滿，不會將沒用完的丟掉。

有台灣網友曾在看板PTT發文表示，她的男友非常節儉，某幾次與她入住五星級酒店，他把所有的消耗品如沐浴露、梳子、牙刷等都拿走，最誇張的是，他竟將沒用完的衛生紙整盒拿走，甚至主張「花錢就要花的實在，可以拿的要一併拿走」，時間久了害她也被影響，有類似行為而被朋友恥笑。

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另外有網友近日在PTT回覆該篇貼文，他表示，既然自己是客人也選擇入住了，那麼消耗品如牙刷牙膏、捲筒衛生紙、浴帽、梳子等，就等於屬於客人的，又為什麼不能拿走呢？

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