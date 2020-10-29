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百佳推出的「誠心賞你」3200萬元大抽獎幸運兒已經出爐，得獎者今日（10月29日）起會分批收到通知。

（百佳提供）

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領獎5大須知

至於如何知道自己有否真正中獎？領獎方法？領獎期限？又需要準備什麼資料？以下5大須知大家要留意！

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百佳一分鐘掃貨攻略！13件必搶貨品 仲有10件不必搶

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