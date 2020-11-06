韓國無賴大叔搭地鐵飲酒「口罩戴下巴」　乘客勸阻再食煙挑機

乘搭公眾交通工具時請尊重其他乘客，韓國最近再爆出男乘客在地鐵車廂的擾人惡行，他不但將口罩掛在下巴，又肆意吃麵包和飲啤酒，當其他人出言阻止時，更拿出香煙點燃，態度囂張。當車站職員到場，無賴男拒絕下車，並在警員到場前逃脫，惟警方很快便根據閉路電視成功追蹤其位置，將他拘捕。

1名韓國男子日前被發現在地鐵飲啤酒和吸煙，其他乘客勸阻反被罵。（網上圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

據韓國鐵道和國土交通部鐵道警察隊表示，事發於周日（1日）晚上10時許，1列由首爾開往仁川的「京仁國鐵」快車，有坐在關愛座的53歲男乘客「口罩半戴」，僅掛在下巴，更一邊吃麵包，一邊喝啤酒，在旁目睹事件的男乘客上前提醒他說「你應該在地鐵內戴好口罩」，卻反被大罵，雙方繼而口角。

當其他乘客阻止2人打罵，男乘客竟從西裝拿出香煙並點燃，車廂一時間煙霧彌漫，坐在他旁邊的老人家也立即離開座位。其後有人按下警鈴，向列車室表示有乘客違規吸煙，車站職員在下一站上車，但男子堅拒下車。

男子涉嫌醉酒和吸煙鬧事，違反《鐵路安全法》，被法庭判罰合共35萬韓圜（約2400港元）。（網上圖片）

為了避免行車受延誤，職員向其他乘客指，「下一站也有職員，如果再發生騷亂，請再次報警」，便離開車廂。不過，涉事男子在職員下車後又再吸煙，鐵道當局職員遂於下站強行將他拉下車，並通知警方，但他卻趁警察趕至月台前，登上另一路線的列車逃走。

鐵路警察最終透過車站內的閉路電視等，查出涉事男子的身份和住址，即日在其住所門口拘捕他。據報他事後向警方表示，「喝醉了，想不起來了」，並就事件致歉，「下次不會再這樣了」。法庭於周四（5日）以被告涉嫌醉酒和吸煙鬧事，違反《鐵路安全法》，判罰合共35萬韓圜（約2400港元）。

自韓國首爾針對公共交通工具實施口罩令，便出現不少因拒戴口罩而引起的爭執▼▼▼

👇👇👇韓國模特兒搭地鐵唔戴口罩兼晾腳 被轟自私反斥網民：罵人前先照鏡👇👇👇

👇👇👇韓男搭地鐵不滿被勸戴口罩 發狂除拖鞋摑人箍頸掟傘👇👇👇