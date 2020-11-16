通靈女警告：妳腸子黑了！台女星爆喊安排身後事　一睇醫生秒嚇傻

台灣藝人楊繡惠上節目吐露烏龍經驗，曾因為懷疑自己罹患大腸癌，找一位師姐通靈了解身體狀況，卻被對方告知「腸子都黑了」。她大受打擊，自認已經快沒救了，哭著思考要怎麼向爸媽開口、怎麼安排後事，連告別信都寫好，誰料之後做完大腸鏡，才發現根本就沒事！

「２果我有一天不在了，你們要記得包白色利是喔！」楊繡惠因通靈師姐這句話爆喊安排身後事 點知醫生咁樣講…（按圖放大↓↓↓）

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楊繡惠在《小明星大跟班》回憶這段往事，一開始被醫生告知「大腸癌指數超標」，馬上就慌了，但預約大腸鏡檢查只能約到1星期後，等待期間坐立不安。於是，她在朋友建議下，把生辰八字交給一位據說能通靈的師姐，心想聊勝於無，誰料對方通靈後告知「是大腸癌第四期」、「妳的腸子都是黑的」。

楊繡惠掛掉朋友的電話之後，想起自己的爸爸媽媽，就忍不住一直掉眼淚，「我死沒有關係啊，不過我要怎麼開口跟我爸爸媽媽說『我第四期了，我快沒救了』？」她強忍情緒寫信給爸媽，又把自己的財產全部列出來，半夜打電話告訴姪子銀行密碼、保險箱鑰匙放哪裡，把後事都交代了，才去做大腸鏡檢查，誰料最後醫生告知「妳沒怎樣啊」，烏龍一場！

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不過，經歷這場烏龍，楊繡惠才有所體悟，即使到了人生的最後也不需要慌張。她現在已經可以樂觀面對，就算有一天真的要走，也已經想好理想的告別式形式，希望靈堂擺滿五彩繽紛的花，並且辦熱鬧的流水席，所有來送別的人都開開心心，她還開自己單身的玩笑：「我紅白包包多少，一包都沒有拿回來過，所以如果我有一天不在了，你們要記得包白包喔。」

楊繡惠也寫好了給爸媽的信，就怕有一天真的讓白髮人送黑髮人，提前在節目上唸了出來：「原諒我的不孝，雖然我不在你身邊，但我會在天上看著你，一直等、等到你可以來跟我團圓的那一天。我怕時間太久，你會找不到我，我會留下我一撮頭髮，因為那是我們的血緣，到時一世、兩世、千秋萬世，那是不變的血緣，我們終究還是會再團聚的。」說著說著忍不住激動淚崩，也讓全場都跟著感動落淚。

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