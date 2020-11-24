好人好事丨無家者生活潦倒曾想尋死　遇派飯義工受啟發成出色廚師

勿以善小而不為，每個助人的舉動都可能為有需要的人帶來巨大改變。定期免費派飯的社企「銀杏館」近日在facebook專頁發文，分享任職餐廳經理同事的經歷，指多年前遇過一名無家者，因生活潦倒一度有尋死打算，幸好在公園遇上派飯義工，傾談中在義工身上得到啟發，最終打消尋死念頭，現時更成為出色廚師。 故事感動一眾網民，紛紛留言向義工道謝，而銀杏館則呼籲大眾適時向有需要的弱勢社群伸出援手，「請別看輕自己微小的力量」。

銀杏館在fb分享，指多年前一名打算尋死的無家者遇上派飯義工後受啟發，決意振作並成為出色廚師。（銀杏館fb圖片）

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銀杏館於fb專頁發文，指在該餐廳擔任經理的同事Wicky派飯給無家者已有十多年，Wicky認識一名廚師，多年前曾是一位無家者，因生活潦倒更曾想去尋死。幸好當晚他在公園遇上一班派飯的義工，雙方無所不談，無家者在義工身上得到鼓勵與啟發，「結果他打消了尋死的念頭，今天還當了一位出色廚師」。

銀杏館指，最初推出「福飯」只是憑着一份信念，為有需要的人提供溫飽與溫暖，兩年前推出只售12元的「平安飯盒」，讓不少弱勢社群受惠，後來獲得有心人支持，「福飯」飯盒改為免費贈予有需要的貧窮人士。自疫情爆發以來，領取「福飯」的人以倍數增加，銀杏館旗下5店加入派飯行列，每天平均派發量已1000份。

疫情下失業人數飆升，銀杏館指社會中每日也有不少與露宿廚師類似的故事發生，呼籲公眾慷慨解囊伸出援手，無論出錢或出力，微小力量也能帶來重大影響，「我們相信只要憑着愛，甚麼困難都可以解決。就像『露宿廚師』的故事，只要適時援手，結果可以超乎想像」。

網民看過帖文都大為感動，認同團結就係力量，「感恩香港還有這麼善心的團體」，又呼籲更多人出一分力，讓有需要的人能「得到簡單嘅溫飽，能夠重新振作積極人生」。

（fb專頁「銀杏館」）