拒洗女高層私人飯盒　茶水姐姐遭針對投訴　結局神反轉自食惡果

保持茶水間整潔，人人有責，不應只依賴茶水姐姐獨自清理。最近有打工仔在網上投稿，指其女上司經常將私人飯盒放在鋅盤，連剩飯剩餸也不先丟棄，大安旨意要茶水姐姐清洗，被對方拒絕後處處針對；得知姐姐不慎弄破1隻6元的杯，即向外判公司投訴。最後茶水姐姐被調職，投稿的事主擔心女上司打破別人飯碗，細問之下才得知姐姐獨力養家的辛酸，而上司最後也要自行承受惡果。

有打工仔指其女上司要求茶水姐姐幫忙洗飯盒，遭拒絕後竟針對姐姐，經常向外判公司投訴其工作表現。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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事主在facebook專頁「辦公室日報」投稿，表示茶水姐姐「嫻姨」負責清潔茶水間，但一早表明不包括清洗同事的私人飯盒，可惜事主的女上司往往肆意掉棄飯盒於鋅盤；假如飯盒沒有剩下的飯餸，嫻姨也會通融而幫忙清洗，無奈女上司只會用水浸着還有剩飯的飯盒，導致鋅盤內積水，「好多時啲飯粒呀、骨頭呀、肉屑呀，仲會瀉晒出嚟塞住鋅盤，我行過都想作嘔」，加上放隔夜的惡臭，猶如嘔吐物。

事主續指，由於嫻姨沒有幫忙清洗飯盒，女上司竟因「冇面」而處處針對，「覺得出錢就係你老細，叫你做就要做」。直至早前嫻姨不小心打破1隻價值6元的水杯，女上司卻大做文章，致電外判公司投訴，指責嫻姨態度差，要求對方另派茶水姐姐及解僱嫻姨。

外判公司最後決定不助提供清潔服務，該名女上司只能向老闆要求加設茶水姐姐職位，引來全公司員工不滿。（《愛回家之開心速遞》劇照）

投訴後翌日，另一茶水姐姐到公司上班，事主深怕嫻姨被解僱，細問對方才發現嫻姨要獨力養家，姐姐明言「多得你哋囉！打爛隻杯都去公司投訴，你知唔知嫻姨好慘㗎，佢老公中咗風行動不便，又冇仔女」，並指其辦公室早臭名遠播。

事主再致電外判公司，稱讚嫻姨工作表現，希望其上司的投訴不會影響她生計，未料公司職員向事主透露，嫻姨因打破水杯一事感到委屈，「又問隻杯係咪好貴？佢想賠返錢解決件事」；職員亦表明公司只承包茶水間清潔工作至月尾，「因為你阿姐成日投訴，太麻煩嘅客唔想留住啦」。

事主慨嘆女上司自以為「肯出錢就大晒」，甚至投訴對方不接生意，最終只能要求老闆花更多錢開設新職位，聘人打理茶水間，弄得所有同事包括老闆也「詐型」。

帖文引來網民熱議，不少人怒批事主的女上司欠缺基本尊重，「叫返嗰個阿姐斟茶洗杯咪得」、「睇到惡有惡報，心涼」、「抵死啦！呢個世界硬係有啲人自覺高人一等」；並認為公司的清潔姐姐勞苦功高，對打工仔而言非常重要，「做清潔姐姐都係一份要尊重嘅工種，無咗佢哋幫手，唔通佢會自己清垃圾桶呀！」。

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