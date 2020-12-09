愛犬遭350磅灰熊襲擊　加州漢竟徒手擊退　網民：很不智但可理解

美國加州內華達縣（Nevada County）男子貝納姆（Kaleb Benham）的鬥牛㹴（Pit Bull）「Buddy」上月在家門外玩耍期間，突遭一隻重約350磅（約160公斤）的灰熊襲擊；貝納姆見狀隨即上前徒手與灰熊搏鬥，最終將之擊退，救回愛犬。

上月25日，即感恩節的前一天，貝納姆突然聽到附近傳來一陣低沉的吼叫聲，「於是我向距離大約75至100呎（約22至30米）的位置望過去，發現有一隻灰熊竟然緊咬住Buddy的頭部拖行。老實說，那時我腦海中唯一的想法就是『要拯救我的孩子』，於是我衝前大力撞向那隻熊，抓住牠的喉嚨，然後不斷打牠的臉和眼睛，直至牠肯放開Buddy。」

貝納姆成功擊退灰熊，惟愛犬已身受重傷，惟就近的動物醫院因有新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎確診個案而被迫關閉，令他一度以為即將永遠失去Buddy，幸好及時找到位於草谷（Grass Valley）的馬瑟洛獸醫醫院（Mother Lode Veterinary Hospital），Buddy經過約3小時的手術終保住性命。貝納姆說，雖然愛犬身體佈滿傷痕，但很開心仍能於感恩節當日團聚。

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Buddy現已無大礙，在慢慢康復中，但灰熊仍然經常在附近出沒，令貝納姆非常擔心愛犬日後不能安心出門玩，「我認為那隻熊襲擊Buddy是為了得到食物，但現在牠的食物被搶走，所以牠打算搶回來。」

不少網民大讚貝納姆勇敢，「這證明他的確是一位稱職的狗主」、「如果你真正愛你的寵物，最關心的一定是牠們的安全。或者你會認為他與灰熊搏鬥很不智，但我非常了解他的心情」、「雖然我不喜歡殺死動物，但這隻熊已經成為人類和寵物的威脅，因此必須將牠捉起來進行安樂死」。