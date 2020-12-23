聖誕節2020｜數據分析10大最伏禮物　紙巾排第五　冠軍你一定收過

2020進入最後倒數，能不能為今年畫下完美句點，那得看看聖誕節重頭戲表現如何。交換禮物的關鍵一仗，究竟是幫自己人氣加分，還是準備個爛禮物就要上場當砲灰，自己看著辦吧！

DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，統計出台灣網友前20名最不想收到的「平價版聖誕交換禮物」。知錯能改，善莫大焉，準備的禮物如果上榜，不要考慮了，馬上換掉！（點圖放大↓↓↓）

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年12月18日至2020年12月16日，共三年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『最爛平價交換禮物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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